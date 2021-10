/FOTO/ Objekt na Pastýřské stěně projde revitalizací, fungovat tam má restaurace a kavárna. Obnovou projde i okolí.

Vnitřní prostory objektu restaurace na Pastýřské stěně v Děčíně by měly projít úpravami, aby tam v budoucnu opět mohla být restaurace a kavárna. Obnova se chystá i v okolí. | Foto: Magistrát města Děčín

Výletník se po strmých cestičkách vyškrábal až k vyhlídce na Pastýřské stěně. Výhledy má krásné - Labe, majestátní děčínský zámek, moderní budova knihovny. Ke spokojenosti mu ale něco chybí. Rád by si dal dobrý oběd a k tomu pivo. Kromě léta, kdy je tu v provozu jen malé bistro, má ale smůlu. Restaurace v Nebíčku, jak se budově nad Děčínem říká, už několik let nefunguje. Brzy by se to mělo změnit, město chce místo oživit.