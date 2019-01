Vše začalo zcela nenápadně. Na podzim roku 2012 oslovila na Mosteckých slavnostech mostecké skauty Oldřiška Šicová, která jim nabídla informace o popraveném skautovi Oldřichu Hornofovi ze Souše u Mostu. Díky ní získali jeho fotky a zjistili o něm podrobnější informace a vše umístili na svůj střediskový web.

Návštěva památníku v Drážďanech. | Foto: archiv skautů Most

Letos na jaře skauty pro změnu kontaktovala paní Veselská ze Židovského muzea v Praze, zda nemají podrobnější informace o Oldřichu Hornofovi. Dozvěděla se o něm náhodou právě na skautském webu. Důvodem bylo to, že paní Veselská mimo jiné spolupracuje s Památníkem politické justice v Drážďanech, kde bylo během války popraveno přes 1 300 osob, z čehož byly dvě třetiny Čechů. A Oldřich Hornof mezi nimi.

Rozběhla se vzájemná spolupráce se Židovským muzeem a 11. října měli mostečtí skauti možnost se do Památníku politické justice v Drážďanech podívat.

„Exkurze do tohoto památníku byla velice zajímavá a dozvěděli jme se mnoho nového. V Drážďanech je památník umístěn v komplexu budov na náměstí Müncher Platz, kde od roku 1907 působil zemský soud, vazební věznice a popraviště. Památník připomíná oběti justičních zločinů, ke kterým docházelo v Drážďanech v letech 1933 -1945 a během sovětské okupace v prvních letech NDR 1945 -1957," vysvětluje Tomáš Novotný ze skautského střediska Oheň Most.

V této věznici byli během II. světové války vězněni Milada Horáková či Josef Skupa.

V rámci památníku funguje kartotéka osob, kteří prošli věznicí či zde byli popraveni jako Oldřich Hornof. Návštěvu pomohl skautům uskutečnit Česko-německý fond budoucnosti a Český svaz bojovníků za svobodu v Mostě.

Kdo byl Oldřich Hornof?

- Oldřich Hornof (6. 11. 1910 - 28. 4. 1944) byl jedním ze skautských odbojářů na Mostecku. Jeho domovem byla Souš.



- V mládí byl propagátorem skautingu a mimo to vynikajícím sportovcem, běžcem na dlouhé tratě. Hrál také dobře házenou či kopanou. Byl členem dramatického i pěveckého kroužku. Pracoval jako skladník konzumního družstva ,,Sdružená síla" v Třebušicích a v Dřínově. Byl také členem obecního zastupitelstva.



- V září 1938 byl mobilizován jako desátník 33. pěšího pluku v Chebu a již se do rodné Souše nevrátil. Po okupaci pohraničí zůstal v protektorátu a usadil se v Nebušicích u Prahy (dnes jsou součástí Prahy). V Nebušicích se zapojil do ilegální činnosti proti okupaci.



- V listopadu 1942 byl zatčen v Nebušicích gestapem. Na domě, u kterého byl zatčen, je dnes pamětní deska na jeho počest. Dne 21. ledna 1944 byl odsouzen k trestu smrti a 28. 4. 1944. byl popraven v Drážďanech.



- Po válce byla na Klínech po Hornofovi pojmenována skautská chata a ulice v Souši.