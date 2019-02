Teplice - Tento světoběžník už má několik svých stop v Teplicích. Mohlo by jich být víc. Musí pro to být ale vůle vedení města. Přejmenování parku zatím neprošlo. Nyní je ve hře socha tohoto teplického rodáka. V rozpočtu na ni je půl milionu.

Julius Payer | Foto: Reprofoto Deník - Zdeněk Traxler

Titul čestného občana Teplic Juliu Payerovi, mezinárodně známému místnímu rodákovi, nikdo jen tak neodpáře. Má ho totiž dvakrát potrzen, nicméně ale vždy formálně pod jiným názvem města.

Naposledy ho coby teplického občana s přívlastkem „čestný", staronově titulovalo současné zastupitelstvo. Hlasování předcházela diskuze, zda je takovéto navrhované udělení občanství vůbec možné, protože slavný cestovatel, polárník a malíř se stal čestným občanem Teplic a Šanova už v roce 1874.

Payer opět na jednání zastupitelů

Takže Julius Payer je čestným občanem Teplic. Minulý pátek ho zastupitelé na návrh rady jako čestného Tepličana potvrdili. Původní návrh zněl sice na udělení nového titulu. Jak se ale pak vyvinulo během diskuze, musel být tento návrh vzhledem k minulosti pozměněn „pouze" na potvrzení. Tentýž titul totiž získal historicky už dříve, v roce 1874. Kdyby se nehlasovalo, zřejmě by se nic závažného nezměnilo.

Nicméně návrh prošel. Julius Payer (1841 1915) coby známý teplický rodák, kartograf, malíř, polárník a objevitel tak získal do svého pomyslného portfolia ve vztahu k rodnému městu další stopu. Několik už jich zde má. Ulici v Trnovanech, je po něm pojmenován hotel v Šanově, tedy dům, kde se narodil.

V dění okolo tohoto teplického rodáka se aktivně pohybují členové Volby PRO! Teplice společně se členy sdružení Julius Payer ze Šanova frajer. V loňském roce se úspěšně podíleli na 100. výročí tohoto známého světoběžníka. Po 10 letech došlo opět k oživení jeho obrazu (viz foto na konci článku) a proběhla také úspěšná výstava.

Zatím bez kladného výsledku jsou jejich snahy na přejmenování Havlíčkových sadů na Payerův park. Opoziční vedení města je proti tomu, aby se název měnil. Jako jeden z argumentů jmenují administrativní záležitosti spojené s případnou změnou pojmenování, prý by se musely předělat i propagační materiály města, kde je všude uvedeno Hlavlíčkovy sady. „Payerovci" ale ve svých aktivitách nepřestávají a ani myšlenku na přejmenování parku ve prospěch významného teplického rodáka neopouštějí. I když už jim to v zastupitelstvu dvakrát neprošlo.

Co ale lidé z Volby PRO! Teplice okolo svého lídra Jakuba Mráčka vidí pozitivně, je socha Julia Payera. Podařilo se jim na to do rozpočtu pro letošní rok protlačit půl milionu korun. Tak uvidíme.

Střípky z jeho života:

- Své polární zážitky zachytil teplický rodák v rozsáhlém malířském díle. Jeho jméno nese Payerův ostrov v Zemi Františka Josefa. Na počest svého rodného města zde pojmenoval (německy) Teplický záliv a Šanovský ostrov. Dobrodružství ze svých výprav k severu rovněž popsal v knize, jejíž zredukovaná verze vyšla v češtině pod názvem V ledovém zajetí.

- Díky výtečné kartografické práci získal v roce 1868 místo ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni a také byl osloven k účasti na arktické expedici (jako topograf a vedoucí saní), kam jej navrhl německý kartograf a zeměpisec August Petermann.

Tělesné ostatky byly převezeny do Vídně.

Recesisté ze sdružení Julius Payer ze Šanova frajer vloni, v rámci 100. výročí Payera (a výstavy), „oživili" jeden z jeho obrazů: Vlečení lodi.