V pondělí 27. května ráno už vybaloval věci v Bruselu. Řeč je o jednom ze dvou europoslanců zvolených za Ústecký kraj, poslanci Mikuláši Peksovi z Litoměřic. „Kdo je u vyjednávání první, má výhodu,“ řekl Peksa, který do Evropského parlamentu kandidoval za Piráty z 3. místa.

Jste europoslanec, máte radost?

Stalo se to, splnilo se mi mé přání.

Jak jste slavil?

Bujaře, ale zas až tak divoké to nebylo. Museli jsme s dalšími dvěma zvolenými europoslanci za Piráty stihnout let do Bruselu v 6.55.

Co vás teď čeká?

Máme domluvené první schůzky. Musíme se především sladit s Piráty z jiných zemí. Vyjednávání o výborech, o komisi a jejím předsedovi začnou už v tomto týdnu. Komise se má ustavit 2. července. Kdo je u vyjednávání první, má výhodu.

Co teď bude s vaším českým poslaneckým mandátem?

Položím ho, počítal jsem s tím. Není to úplně standardní situace a vyžaduje proaktivní rezignaci. Do Sněmovny za mě nastoupí náhradník.

Budete se stěhovat?

Předpokládám, že budu fungovat v podobném režimu, jako když jsem pracoval v IT v Německu. Tehdy jsem pendloval mezi Čechy a zahraničím. Hrozně moc chci zůstat v kontaktu s lidmi odsud. Že bych se přesunul do Bruselu a zapomněl na své voliče? To by bylo špatně.

Zřídíte si v Čechách kancelář?

Europoslanec musí většinu času trávit v Bruselu. Počítám ale s kanceláří v Praze. Cizí mi však není ani myšlenka mít něco malého v Litoměřicích. Zajímavé by bylo mít židli ve zdejším rozvíjejícím se coworkingovém prostoru Litohub. Druhá kancelář z peněz daňových poplatníků by byla moc.

Je pro náš kraj dobré, že teď máme dokonce dva europoslance?

Myslím si že ano. V tomto volebním období převažují mezi českými europoslanci Pražáci. Přitom má Ústecký kraj spoustu strukturálních problémů, které se EU snaží řešit. Jako chudoba a nezaměstnanost.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu?

Vždycky jsem považoval evropské volby za nejdůležitější. Unie tvoří většinu legislativy, která ovlivňuje naše životy, ať už jde o pravidla pro dotace, nebo směrnice regulující šíření zpráv na internetu. Evropská politika není zahraniční politika, spíše přirozené rozšíření té domácí.