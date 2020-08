Premiéru Aliyyah bedlivě sledovat její otec a majitel týmu Buggyra Martin Koloc. Pro svou dceru měl jen slovy chvály. „Dobrá práce. Bodovat v téhle konkurenci hned v prvním závodě je fantastický úspěch,“ chválil svojí Aliyyah.

Musíte být hrdý, když vidíte dceru na stupních vítězů, je to tak?

Je to příjemný. Dostat se na špičku, to je dlouhá cesta. Ti kluci to umí, konkurence je velká. Považuju to za úspěch.

Jak jste závod prožíval?

Nebyl jsem nervózní. Aliyyah je výborná, jela stabilní časy, bez chyby. Jet v tomhle věku bez chyby tak velký závod je samo o sobě úspěch.

Byl jste s Aliyyah během celého závodu na vysílačce?

No jasně.

A jak vypadala komunikace mezi vámi?

Ona moc nemluví, jen potřebuje vědět důležité věci. Neprojevuje moc emoce.

Dával jste jí rady?

Byly to spíš instrukce a časové informace, jaké má odstupy. Jí ale není co říkat, jela krásně čistě. A zrychlovala.

Potkala jí na trati nějaká krizovka?

Vůbec. Dokonce se opakoval start a oba měla výborné. To nejde netrénovat, to dělala úplně poprvé.

Při letmém startu vždycky bývá pořádná tlačenice, měl jste o dceru strach?

Ne, vůbec. Takhle to nemám, já jsem si užil to hezký.

Může se Aliyyah přiblížit top pětce?

Letos ne, to je nereálné. Všichni jsou rychlí, první šestka sedmička je v pár desetinách. Aliyyah má čas, není kam pospíchat. Je potřeba, aby se naučila okruhy a zvykla si jezdit v chumlu. Pak může myslet na posun v pořadí.

V Mostě poprvé startoval úřadující šampion Hahn společně se synem. Vy byste si nechtěl zazávodit s Aliyyah?

Asi ne, mě to už nebaví. Já se těším z úspěchů ostatních. To je pro mě důležitější, než jezdit sám.