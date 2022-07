Podle ministra Rakušana nyní na likvidaci požáru pracuje přibližně 400 hasičů z několika krajů. Na sever Čech dorazily odřady z Libereckého, Středočeského nebo Plzeňského kraje. Na místě zasahuje se speciální technikou Záchranný útvar. „Situace je opravdu vážná. Létají zde dva armádní a dva policejní vrtulníky, máme tu další letadla. Dnes jsem osobně hovořil se slovenským ministrem vnitra, který nám přislíbil pomoc až jejich technika projde revizí po návratu ze slovinské mise,“ přiblížil mezinárodní pomoc Vít Rakušan s tím, že je přislíbena pomoc z Itálie, která má poslat letadla schopná brát vodu přímo z vodní plochy. Zároveň je na cestě do Českého Švýcarska polský vrtulník Blakhawk. „Ukazuje se, že evropská solidarita funguje a že státy jsou si navzájem pomoci. Chtěl bych velmi poděkovat celému IZS, jak celou situací zvládá. Chtěl bych poděkovat obyvatelstvu, jak celou situaci zvládá,“ doplnil ministr vnitra Rakušan a ocenil, že lidé nejezdí do Českého Švýcarska za turistikou katastrof.

ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku stále zuří, hasit budou i letadla z Itálie

Podle generálního ředitele HZS Vladimíra Vlčka se daří držet linii požáru. „Z větší části se podařilo uchránit obec Meznou, kde došlo ke zboření třech objektů a další dva byly ohořelé. Nyní není možné predikovat, kdy dojde k likvidaci požáru,“ řekl nejvyšší velitel hasičů.

Stát by neměl nechat na holičkách lidi zasažené ohně. „Konkrétní kontury, kdy ještě není znám rozsah škod, jasné nejsou. Je to národní park, což si samo o sobě bude vyžadovat prostředky. Ale jsme samozřejmě připraveni v této lokalitě pomoci lidem. A to soukromníkům, kteří byli dotčeni na vlastním majetku.