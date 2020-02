To, že dílo návrhářky Elly Strobach Königové, která je už 18 let po smrti, stále žije, dokazuje i fakt, že duchcovská porcelánka Royal Dux dokonce vrátila její polidštěné zvířecí figury, postavičky baculatých dětí a sošky tanečnic zpět do výroby.

„Pokud by se měla jmenovat nejdéle působící návrhářka duchcovské porcelánové manufaktury, autorka stále znovu objevované krásy ženského pohybu stejně jako baculatých dětí, tak by to byla Elly,“ řekla Libuše Maxová z Českého porcelánu, pod který duchcovský závod Royal Dux spadá.

Elly Strobach – Königová, rozená Kvasničková, se narodila se v roce 1908 v Ústí nad Labem. Vystudovala Státní odbornou keramickou školu v Teplicích. To bylo v době, kdy ve škole působil akademický sochař Johannes Watzal. „Elly se stala brzy respektovanou firemní návrhářkou, úspěšné byly především ve 30. a 40. letech její návrhy ozdobného a figurálního porcelánu ve stylu art deco. Tento zprvu luxusní umělecký styl, který nese hlavně rysy kubismu, futurismu a secese, si postupně získával ohromnou oblibu u široké veřejnosti. Jeho typické rysy tak byly reprodukovány v masovém měřítku a své místo našly i v produkci duchcovské porcelánky,“ sdělil ředitel duchcovské manufaktury Royal Dux Radislav Feix.

Život plný úskalí

Návrhářka neměla snadný život. Jejím prvním manželem se stal lékař Vincenz Strobach, který působil v Bohosudově. Ze společného života se ale moc dlouho neradovali, Strobach totiž brzy po svatbě zemřel na akutní TBC. Své si pak „užila“ v 50. letech minulého století, kdy duchcovská porcelánka prožívala tragickou „kulturní revoluci“ prohlášením většiny své dosavadní produkce za kýč. I když tento přehmat byl záhy překonán a odsouzen, nenávratné ztráty se později jen těžko napravovaly. Právě nejvíce odsuzované modely měly v následujících letech, kdy se porcelánka znovu vzchopila, největší ohlas ve světě.

„Elly po smrti prvního manžela dál intenzivně pracovala. Vznikaly ženské akty, mondénní tanečnice, a to dokonce i v exkluzivních podobách stolních lamp. Právě tyto porcelánové výrobky jsou stále žádaným zbožím, a to nejenom u domácích sběratelů, ale i zahraničních. Art deco tanečnice se prodávají v aukčních síních za desetitisíce,“ konstatovala Maxová.

V Duchcově působila Elly Strobach až do svého odchodu do důchodu. Se svým druhým manželem Königem a se sestrou odešla v druhé polovině 60. let do německého exilu. V závěru svého života žila v Geretsriedu u Mnichova, kde se dožila vysokého věku. Zemřela 14. března 2002 krátce po svých 94. narozeninách.