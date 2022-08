Zdroj: DeníkNápor valící se vody nevydržely lodě ve čtvrtek 15. srpna 2002 ráno. Tisíce tun oceli se vydaly na svou pouť po Labi. „Byli jsme uklizení v přístavu v Krásném Březně. Došlo to až do stavu, kdy voda přetékala ochrannou hráz a z přístavu se najednou stala proudnice. To pravděpodobně zvýšilo tlak na lodě a kotvy nekotvy, už to jelo,“ popisuje dění před dvaceti lety Lukáš Hradský, majitel rejdařství EVD, kterému lodě patřily. Kvůli bezpečnosti nikdo v tu dobu do přístavu nesměl.

„V té době nikdo nemohl tušit, že Krásné Březno nebude stačit. Je to situace, která nastane jednou z iks set let,“ říká Hradský.

Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

Ale již brzy bylo jasné, že bude nutné lodě cestou buď uvázat, nebo potopit. Hrozilo totiž, že smetou všechny děčínské mosty. Proto rozhodl tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross o jejich potopení. Předběžně byla na možné nebezpečí upozorněna také saská vláda. Před odstřelem ale rejdaři policii a armádu varovali.

„O tom tehdy rozhodoval krizový štáb. My jsme je pořád zrazovali, aby lodě nakládali výbušninami. Říkali jsme jim, že ty lodě jsou postavené jako nepotopitelné. Že se pouze otočí dnem vzhůru a pojedou dál,“ vypráví Hradský. Přesně to se také u některých lodí stalo. Dohromady uplavalo pět plavidel, což byla přibližně šestina tehdejší flotily EVD.

Velké škody

Lodě ale napáchaly velké škody dříve, než dorazily do Děčína. V Neštěmicích strhly plynovod vedoucí nad Labem, o pár kilometrů dále zničily přívoz a v Těchlovicích zbořily sloup vysokého napětí.

Utržená plavidla po celou dobu pronásledovaly policejní vrtulníky, ze kterých se na lodě spustili odborníci, kteří je měli potopit dříve, než dorazí k mostům. Při odstřelu jedné z lodí mířících na Děčín došlo v Boleticích k neštěstí. Třiapadesátiletého muže na břehu totiž zasáhla přímo do srdce střepina, kterou vymrštil z lodi výbuch. Muž byl na místě mrtev.

Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

Podle tehdejších zpráv si ale muž mohl za smrt sám. Byl totiž v místech, kde neměl co dělat. Dokonce lidi pozorující práci speciální policejní jednotky policisté opakovaně vyzvali, aby tento prostor opustili. Obávali se totiž, že by k podobné tragické události mohlo dojít. Neštěstí ale mohlo být ještě větší. Mrtvý muž měl totiž u sebe malé dítě. Lodě plující po Labi se nakonec podařilo zlikvidovat. Jedna z lodí například ležela ještě několik týdnů pod mostem v Děčíně. Protože měla naložených několik stovek tun řepky, labské nábřeží v následujících letech svítilo na jaře jasnou žlutou barvou. Také v Těchlovicích zůstala památka v podobě lodě položené přes silnici.

Po ničivých povodních v roce 2002 se zlepšila nejen ochrana obcí ležících podél Labe, ale také lodí na řece. „Byla vybudována různá vysokovodní stání. Takže například i na státní hranici jsou dneska mnohem vyšší dalby, vysokovodní stání jsou i v některých přístavech. Takže i infrastruktura doznala změn, takže je možné se i během opravdu velkých povodní uvázat a schovat do mnohem většího bezpečí,“ dodává Hradský z EVD. Díky tomu a i díky zkušenostem nabraným o devět let dříve se podobná situace v roce 2013 již neopakovala.

20 let od povodní v Ústeckém kraji

