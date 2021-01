Krupka čeká na vyjádření statika, o seniory z vyhořelého domu se město postará

/FOTO/ Klíčové teď bude, co na částečně vyhořelý dům v Krupce řekne statik. Hlavním cílem města je umožnit seniorům, aby se mohli po víkendovém ničivém a tragickém požáru co nejdříve vrátit do svých domovů v domě s pečovatelskou službou ve Hřbitovní ulici.

Vyhořelý byt v domě s pečovatelskou službou ve Hřbitovní ulici v Krupce. | Foto: Hasiči JPO II Krupka

Kvůli smutné události, při které v noci ze soboty 2. ledna na neděli 3. ledna zemřela jedna ze seniorek z domu, se sešla v pondělí dopoledne rada města a jednala, co dál. „Spolupracujeme s vyšetřovateli na objasnění příčiny požáru. Poskytli jsme veškeré stavební i bezpečnostní dokumentace, včetně platných revizí. Revize elektroinstalací, plynových zařízení či požárně bezpečnostní ochrany děláme pravidelně v souladu s předpisy,“ poznamenal po jednání rady k současné situaci starosta Krupky Zdeněk Matouš. Vedení města oslovilo statika kvůli odbornému posouzení stavu budovy. „To je v této chvíli pro realizaci dalších opatření klíčové. Dům máme jako svůj ostatní majetek řádně pojištěný, takže okamžitě budeme jednat s pojišťovnou o úhrady vzniklé škody, kterou zatím odhadujeme na 3 až 5 milionů korun,“ dodal Matouš. Seniory museli hasiči kvůli bezpečnosti evakuovat hned při nedělním nočním požáru. „Do té doby, než to bylo možné, jim město zajistilo přechodné ubytování, stravování a pečovatelskou službu ve svém ubytovacím zařízení krupského sportovního areálu. O ostatní se postaraly jejich rodiny,“ informoval místostarosta Rostislav Kadlec. Noční drama v Krupce: Při požáru bytu v seniorském domě zemřela žena Přečíst článek › Jednou z evakuovaných seniorek byla teta Heleny Dusové z Ústí nad Labem. „Je dobře, že se o ni město v takovou těžkou chvíli postaralo. Budeme ji průběžně navštěvovat, aby nebyla tolik ve stresu. Jsem ráda, že je v pořádku,“ řekla Deníku.



Statik stihl prohlédnout dům ještě v pondělí odpoledne a vstup do objektu povolil. Město obratem zahájí vyklizení poškozených bytů.



Hořet začalo po sobotní půlnoci v přízemním bytě v levé části městského domu. Kouř, který se valil z oken, se držel v celé ulici. Zasahovalo šest jednotek hasičů. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo zlikvidovat před druhou hodinou ranní. Příčina požáru je v šetření.