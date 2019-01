Lounsko, Brusel - Unikátní stepi v Českém středohoří se čím dál více dostávají do povědomí veřejnosti. Nedávné třetí Slavnosti stepí v Rané na Lounsku jsou toho důkazem.

Celodenního programu se účastnily stovky lidí. A teď zaznamenal velký úspěch projekt „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří".

Získal celoevropskou Cenu Natury 2000, která je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na záchranu jedinečných stepí Českého středohoří obdržel cenu konkrétně v kategorii Komunikace dne. Do finále se ze 163 přihlášených dostal i další projekt z Českého středohoří. Vítězové byli oznámeni 21. května na slavnostním ceremoniálu v Bruselu. Více o soutěži na http://ec.europa.eu/ environment/nature/natura2000/awards/about-the-award/index_en.htm.

Oceněný projekt ze severu Čech chrání jedinečné stepi, které patří k nejohroženějším místům naší krajiny, protože se změnil původní způsob hospodaření. Stepi ale potřebují pravidelnou péči pastvu, kosení, vyřezávání náletů či likvidaci invazních rostlin. Cílem projektu je zlepšit stav stepních společenstev a rozšířit jejich plochu zhruba o pětinu. Podstatnou součástí projektu je komunikace s vlastníky, hospodáři, obcemi i širokou veřejností bez žádné z těchto skupin totiž účinná ochrana přírody není možná.

„Evropská unie si uvědomuje, že soustava chráněných Natura 2000 a evropské přírodní dědictví se těžko může obejít bez lidí právě proto je takový důraz kladen na komunikaci. Jsem rád, že projekt České republiky obdržel cenu právě v této kategorii," konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

AOPK ČR využívá pro objasnění toho, čím jsou stepi Lounského středohoří výjimečné, nejrůznější metody. Všechny jsou stejně důležité: přímé jednání s majiteli pozemků a hospodáři, komunikace s obcemi, semináře pro odborníky, vzdělávání dětí v místních školách, publikace pro širokou veřejnost. Popularitu si kromě Slavnosti stepí získala například pexesa či komiks o ohroženém druhu zdejších stepí syslovi.

„Naším úspěchem bude především to, jak se podaří zachovat a rozšířit stepi Českého středohoří. Dobře víme, že bez lidí to nejde, proto věnujeme akcím pro veřejnost a vlastníky nemalou pozornost. To, že jsme dostali prestižní cenu, ukazuje, že jdeme správným směrem," raduje se Jana Marešová z AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří.

Mezi finalisty se dostal i další projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta v Českém ráji ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), Evropským sdružením vlastníků a zástupců společnosti Kinský dal Borgo, a. s., připravila ve společné skupině souhrny doporučených opatření pro 8 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Výsledkem je komplexní smlouva, která dlouhodobě zajistí prosperitu chráněných lokalit a zároveň dává vlastníkovi pozemků jasnou a dlouhodobou perspektivu ohledně nákladů a příspěvků na šetrné hospodaření.

Natura 2000 je soustava chráněných území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště v Evropské unii. Je tvořena dvěma typy území evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. V České republice ji tvoří 41 ptačích oblastí a 1075 evropsky významných lokalit. Více na www.natura2000.cz



Projekt „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří" je podpořen v rámci finančního nástroje Evropské unie LIFE. Příjemcem dotace je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. Projekt bude probíhat do 30. 6. 2016. Celková výše dotace je 1.395.196 euro. Více na http://www.ochranaprirody.cz/life/life-stepi-lounskeho-stredohori/>