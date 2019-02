Alena Ihnatišínová je první z šesti žen, které uvidíte v našich Proměnách s kadeřnickým profesionálním studiem Jana Burdová. V příběhu Aleny se možná pozná mnoho žen. Je nesmírně citlivá, přesto je k sobě dost tvrdá. Prožila hezké dětství, je nejmladší ze čtyř sourozenců. Sama má dvě děti a manžela, se kterým žije spokojeně již 43 let.

Vše se zdá být ideální, ale před sedmi lety nečekaně zasáhla Aleně do života těžká nemoc. Prodělala dvě operace a momentálně užívá bioléčbu a věří, že se vše v dobré obrátí.

Do Proměn ji přihlásil její manžel. Nikoliv proto, že by chtěl jinou ženu, ale aby Aleně udělal radost a přivedl ji na jiné myšlenky. Poslal do redakce její fotky a krátký příběh. Když to své ženě řekl, byla překvapená, ale rozhodla se do toho jít. Byla statečná a do Teplic přijeli spolu.

„Když jsem viděla Aleniny fotografie, dívala se na mne velmi smutná žena. Při našem setkání však byla vidět radost a odhodlání. Mluvily jsme spolu o tom, jaká je, aby proměna vycházela z její osobnosti. Po proměně nemá žena být někým jiným, ale konečně sama sebou. Alena je pod povrchem velmi křehká bytost. Jako by stále byla v koutku duše dítětem, které cítíte chuť obejmout. Za nejtěžší životní období nepovažuje svou nemoc, ale ztrátu nejbližších, svých i manželových rodičů, o které na konci jejich cesty pečovala. I když je to již mnoho let, stále jí chybí,“ říká Jana Burdová.

Věří, že právě změna vzhledu pomůže Aleně nasměrovat pozornost k přítomnému okamžiku a k radosti, která spolehlivě uzdravuje každé trápení a nemoc. Hair stylistka Leona navrhla pro Alenu kratší, přesto velice ženský střih. Trik je v tom, že vlasy nechala delší na krku a kolem uší.

Vršek střihu je naopak krátký tak, aby s účesem neměla žádnou práci. Důležitý byl výběr barvy Chromatics od Redken, který vlasy viditelně omlazuje. Doslova vlasový Anti aging. Proto mají po proměně takový lesk. Make-up Aleně sluší. I když běžně není zvyklá se líčit. Má pěkný tvar rtů a výrazná rtěnka to ukáže.

Šaty vybraly se stylistkou Lindou Radostovou tak, aby se v nich cítila dobře. Novinkou letošního ročníku je spolupráce s Českou značkou Pietro Filipi, která vyniká kvalitou zpracování i designem. Bude oblékat všech šest dam. Můžeme se těšit i na kousky z nové jarní kolekce, které vytváří tým českých návrhářů.

PŘED OBJEKTIVEM BYLA SAMA SEBOU

Obávala se Alena fotografování? Pokud ano, nedala to na sobě znát a s fotografem Milanem Stryjou spolupracovala s chutí a dokázala být před objektivem sama sebou. Přesto všechno je toto jen začátek cesty. Ta pravá proměna se odehraje uvnitř teprve časem. Zato je však napořád.

Chcete prožít to co Alena? Neváhejte a napište nám. Stále vybíráme další ženy do Proměn. A připište své přání, v čem by vám změna vzhledu mohla pomoci. Těšíme se na vás.

TVŮRCI:

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Milan Stryja/ www.milanstryja.com

Vlasy: Lea Jonášová/ www.janaburdova.cz

Make-up: Jana Sůvová facedesigner

Styling: Linda Radostová/ Pietro Filipi

Hair stylistka Lea doporučuje: Nebojte se být po padesátce moderní a šik. Je to věk, kdy se žena konečně může věnovat sama sobě.

PROMĚNY S DENÍKEM A STUDIEM JANA BUDOVÁ

Šest žen proměníme v průběhu tří měsíců v kadeřnickém a kosmetickém Studiu Jana Burdová. Do soutěže se můžete zapojit jednoduchou formou. Pošlete email na: promeny8@denik.cz. Uveďte celé jméno, bydliště, přiložte fotografii postavy a obličeje a připište své míry a konfekční velikost. Napište nám krátce svůj příběh o tom, proč byste si proměnu přála. Nezapomeňte na své telefonní číslo. A už se můžete těšit na čtyři dny v rukou profesionálů plné péče o vás.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na emailové adrese: promeny8@denik.cz do předmětu mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ“. Na závěr pak vylosujeme jednoho z vás, který získá Dárkový poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová. Vítěze hlasování o nejvíce povedenou proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku.

CO NA VYBRANÉ DÁMY ČEKÁ?

● Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu ze Studia Jana Burdová.

● Den stylu v butiku Pietro Filipi s módní stylistkou Lindou Radostovou.

● Luxusní fén na vlasy Bio-Ionic v hodnotě 4500 Kč. Balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 3000 Kč. Dekorativní kosmetika Armani.

● Fotografie od profesionálního fotografa Milana Stryji.