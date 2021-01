Za účast na nelegální víkendové narozeninové oslavy bývalého poslance Petra Bendy už padají hlavy. Párty se kromě bývalého premiéra Jiřího Paroubka a předsedy Národního sportovní agentury Milana Hniličky, zúčastnil i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. S informací jako první přišel Radiožurnál.

Oslava proběhla v teplickém hotelu Prince de Ligne a podle deníku Blesk se tam i přes protikoronavirové opatření setkaly desítky lidí. Milan Hnilička už musel na žádost premiéra Babiše rezignovat na post poslance. K rezignaci vyzval policejní prezident také Vladislava Husáka. Ten se zatím ke kauze nevyjádřil. Podle hejtmana Martina Půty by se měl Husák za svoji účast veřejně omluvit.

„Pana plukovníka Husáka znám dlouhou dobu. Pokládám ho za policejního ředitele s mimořádnými zkušenostmi a organizačními schopnostmi. O to víc mě jeho chyba mrzí a očekávám jeho veřejnou omluvu za toto selhání. Nehodlám se ale připojovat k mediálně vděčným výzvám k odstoupení. Důsledky ze svého pochybení může vyvodit pouze pan ředitel nebo policejní prezident jako jeho nadřízený v kázeňském řízení,“ napsal ve svém vyjádření Půta.

Dodal, že podobné selhání dodržování protiepidemnických nařízení, navíc za účasti veřejně činných osob, je nevhodné a nepřijatelné. „Bohužel také přispívá k pochybnostem o rovném přístupu k občanům během koronavirové krize. Stejný negativní dopad má účast na narozeninové oslavě v hotelu, který má být podle platných opatření uzavřen, nebo přednostní očkování některých VIP osob ve vybraných nemocnicích,“ vysvětlil hejtman.

„Celou záležitost jsem již nechal prošetřit odborem vnitřní kontroly Policejního prezídia. Plukovníkovi Husákovi jsem již sdělil, že jeho jednání považuji za zcela nepřijatelné a neomluvitelné. Vyzval jsem ho, aby přijal osobní odpovědnost,“ napsal policejní prezident Jan Švejdar.

Krajské ředitelství policie odmítá situaci komentovat. „Jedinou informaci, kterou mohu potvrdit je, že se případem zabývá Odbor vnitřní kontroly policejního prezídia,“ řekl Deníku mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

„Nemohu se k případnému odstoupení Vladislava Husáka vyjádřit, když neznám konkrétní detaily, jako například jak tam byl dlouho a z jakého důvodu. Je populární teď sekat hlavy všem bez ohledu na okolnosti,“ podotkl primátor města Liberec Jaroslav Zámečník.

Husák nebyl v úterý 26. ledna k zastižení ve své kanceláři. K celé kauze se vyjádřil pro PressPort Magazín.

Důvodem, proč do Teplic dorazil bylo, aby se setkal s Milanem Hniličkou a Jiřím Šlégrem. „Naším společným a dlouhodobým tématem je činnost sportovní unie, za kterou jsem oprávněn jednat. Využil jsem situace a příležitosti a dohodl se, že bude časový prostor pro uvedená témata právě za účasti obou panů. S oběma jsem letos na téma sportovní unie již jednal. S časem i místem schůzky jsem souhlasil, domluva byla po 19. hodině v Teplicích v již zmíněném hotelu Prince de Ligne. Velmi mně na jednání záleželo,“ objasnil důvody schůzky Husák pro magazín. Dodal: „Když jsem na místo dorazil s oběma pány jsem se sešel a nějakou dobu jednal. Po schůzce jsem měl v plánu pokračovat v cestě do Liberce. To, že se v místě koná ještě rodinné setkání pana Bendy, jsem zjistil až na místě. Po zmíněné schůzce jsem následoval oba další účastníky a panu Bendovi jsem velmi krátce formálně pogratuloval.“

Husákovi je 55 let, policii v Libereckém kraji šéfuje od září 2013. Mezi lety 2005 až 2007 byl policejním prezidentem Policie České republiky. Kariéru začínal ještě ve Sboru Národní bezpečnosti, po revoluci vystudoval Policejní akademii a začal pracovat u policie v Praze. Husák má za sebou řadu kontroverzních událostí. Hned ze začátku kariéry mu byla vyčítána služba u Pohotovostního pluku SNB, který mimo jiné potlačoval protikomunistické demonstrace. Kritiku si vysloužil také za zásah policistů během konání CzechTeku v roce 2005. O rok později ho novináři přistihli při jízdě rychlostí 190 km/h na rychlostní silnici Karlovy Vary – Praha. Husák nejprve tvrdil, že předpisy dodržuje, pak se v reakci na kritiku na tři měsíce dobrovolně vzdal řidičského průkazu a věnoval 10 000 na charitu. Tehdejší ministr vnitra mu jeho jednání vytkl, nicméně Husák nebyl potrestán a ani nepřišel o body tak jako běžní řidiči.