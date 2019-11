„Od roku 1991 se snažíme hledat druhý život pro odpadní suroviny. Především je to papír, z něhož děláme padesát výrobků,“ vysvětluje Mojmír Urbánek, výrobní ředitel firmy Ciur, která je letošním nominantem soutěže Česká hlava v kategorii Industrie. Právě s papírem, který se přimíchává do silničních povrchových směsí, se Ciur dostal ke stavitelství.

Velké chemické koncerny hledají cestu, jak se zbavit odpadů z plastů pro bezpečnostní skla. Stavaři zase přemýšlejí, čím vylepšit asfalt, který přichází z rafinérií v podobě čím dál méně kvalitnější černé kaše. Společnost Du Pont měla patent na využití příslušného polymeru, ale nevěděla, jak s ním naložit. Shodou okolností v ní před deseti lety působil jako ředitel pro východní Evropu Čech, čehož Ciur využil.

„Chopili jsme se toho a vyvinuli jsme výrobek, který mohou obalovny asfaltových směsí implementovat. Pak přišly na řadu ověřovací zkoušky. Substabit testujeme pět let, silnice je díky němu odolnější, má méně vyjeté koleje a mnohem lepší teplotní citlivost. Teď už můžeme říct, že jeho kvalita je potvrzená,“ říká Mojmír Urbánek za Ciur.

Mimochodem jde o tutéž firmu, která je dvorním dodavatelem papírového sněhu pro filmová studia v Hollywoodu. Mohli jsme ho vidět ve snímcích Bridget Jonesová, Harry Potter, James Bond či v seriálu Hra o trůny.

Užitečné plasty

Jejich asfaltová příměs je cenná nejen kvůli technologické inovaci, ale i z důvodů ochrany životního prostředí. Polyvinylbutyralu, z něhož se vyrábějí jednotlivé vrstvy skla, se jen v ČR ročně spotřebuje pět milionů kilogramů. Po oddělení od starého skla se tento polymer spaluje či skládkuje. V EU je to ročně asi 150 milionů kilogramů. Díky Ciuru by se všechen mohl spotřebovat do silničních podpovrchových směsí.

„Tato kapacita vystačí na pokrytí stovek kilometrů silnic,“ potvrdil Urbánek Deníku. Převratný vynález je důležitý i proto, že Čína přestala vykupovat plasty, takže Evropa si s nimi bude muset poradit sama. „Nemůžete si ale myslet, že se vezmou igelitové tašky, nasypou se do obalovny a udělá se z nich silnice. Těch nápadů je spousta, ale tak to nefunguje, cesta od plastového odpadu k recyklovanému výrobku je náročná,“ dodává Mojmír Urbánek.