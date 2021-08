Běh Praotce Čecha má za sebou dva ročníky (2018 a 2019). Můžete je zpětně zhodnotit, a jaká byla účast?

Prvního ročníku Běhu Praotce Čecha se účastnilo přibližně 130 závodníků, což nás, jako úplné začátečníky v organizaci závodů, velmi potěšilo. V roce 2019 se i přes špatné počasí běhu účastnilo 175 závodníků. Loni jsme doufali, že překročíme hranici dvou set účastníků, ale plány nám bohužel překazil koronavirus a běh se nekonal.

Kdy: 21. srpna 2021

Kde: úpatí Hory Říp nad obcí Rovné

Co bylo impulsem upořádat běžecké závody právě na Řípu?

Říp je přece úžasné místo českých legend. Proto mě mrzelo, že se zde pořádá tak málo akcí. Jako rodačka z Roudnice nad Labem, jsem chtěla podpořit toto místo a přivést lidi ke sportu v přírodě.

Kolik lidí tvoří organizační tým a jak dlouho příprava takového závodu trvá?

Hlavními členy jsem já, dále Markéta Horáková a Veronika Svádová. Některé záležitosti, jako například časomíra, startovní čísla a podobné nutnosti pro závod, se musí domlouvat s velkým předstihem dopředu. Největší organizační nápor je však den před závodem a v den samotného závodu, se kterým nám pomáhá spousta našich rodinných příslušníků, známých a kamarádů, kterým bychom tímto rády poděkovaly.

Jaké trasy běh účastníkům nabídne?Závodníci si mohou vybrat ze dvou tras. Jedna je pohodovější a téměř pro každého. Vede dvakrát okolo úpatí hory Říp, necelých šest kilometrů. Oproti tomu, druhá trasa je už trošičku náročnější. Vzdálenost je také necelých 6 kilometrů, ale běží se jednou okolo hory Říp a poté na běžce čeká stoupání na vrchol a seběhnutí dolů do cíle.

V jakých kategoriích se závod poběží?

V předešlých letech jsme měli kategorií spousty. Dokonce se nám stalo, že se někteří výherci na samotné vyhlášení nedostavili, jelikož odjeli domu. Proto letos budou jen kategorie muži a ženy na každé trase. Dále pořádáme také dětský závod, u kterého se nevyhlašují výherci a každé zúčastněné dítě obdrží po doběhnutí medaili a malou drobnost.

Je Běh Praotce Čecha vhodný pro profesionální i rekreační běžce?

Ano, závod je určený oběma skupinám. Každý typ běžce si zde přijde na své. Rekreační běžec si udělá výlet do hezké přírody a šest kilometrů okolo hory Říp není příliš náročná trasa. Profesionálové mohou zkusit překonat své osobní rekordy na krátké trati a v převýšení.

Mohou se vítězové těšit na nějaké ceny? Pokud ano, prozradíte jaké?Určitě! Roudnická firma Meva-tec nám darovala skvělé kempinkové vařiče, ze kterých bude mít určitě každý výherce radost. Závodníci také mohou vyhrát moc hezkou dřevěnou trofej Běh Praotce Čecha. V letošním roce spolupracujeme také se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, takže se určitě bude na co těšit.

Máte, s ohledem na covid, nějaké zvláštní pravidla pro účastníky?

Samozřejmě, koronavirus ovlivnil a ovlivní i letošní ročník. Jelikož je akce venku, neměl by být žádný problém v dodržení rozestupů a budeme dbát i na hygienická pravidla v rámci vládních opatření. Účastníci se proto musí prokázat například negativním testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením, že tuto nemoc v posledních měsících prodělali. Bohužel je to v nynější době téměř už standard, ale i tak věříme, že to závodníky neodradí. Podle konečného počtu účastníků bude také pravděpodobně start závodu rozdělen do menších skupinek.

Trasy:

1. Okolo Řípu

2. Přes Říp

3. Dětský závod



Kategorie:

Ženy od 15 let

Muži od 15 let



Program:

10.00 začátek vyzvedávání startovních čísel a registrace

11.00 konec vyzvedávání startovních čísel a registrace

(Dětská registrace probíhá do 12:00)

11.30 start běhu přes Říp

11:40 start běhu okolo Řípu

12.00 předpokládaný doběh vítězů

12.30 start Dětského závodu

13.30 vyhlášení výsledků



Kapacita: 300 závodníků

Do kdy a jakým způsobem je možné se na závod registrovat? Lze tak učinit i na místě v den konání?

Závodníci se mohou registrovat online na www.behpraotcececha.cz do 8. srpna. Poté mají ještě možnost zapsat se na místě závodu. V tomto případě však doporučujeme přijít na samotný začátek registrací, aby se netvořily zbytečné fronty.

Na webových stránkách závodu je uvedeno, že hledáte dobrovolníky, kteří by vám s organizací a hladkým průběhem závodu pomohli. Je to ještě aktuální? A co práce dobrovolníků obnáší?

Určitě. Během závodu a hlavně před ním a poté je každá ruka dobrá. Potřebujeme pomoc se stavbou zázemí, zajištěním občerstvení pro závodníky na trati, rozdáváním registrací, úschovou věcí běžců a hlavně s konečným úklidem. Každopádně se snažíme, aby se všichni dobrovolníci cítili dobře, jako součást týmu a měli radost z možnosti pomoci a strávit pěkný den venku. Pokud oni sami chtějí, mohou se i bezplatně zúčastnit závodu nebo start věnovat někomu jinému. Určitě dostanou také najíst a napít a i nějaké upomínkové předměty.