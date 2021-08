Hlas Jiřího Rotha znají posluchači také z Českého rozhlasu Sever, které vysílalo seriál o houbách a bylinách. Tyto aktivity v čase epidemických uzavírek ustaly, přírodovědec ale počítá, že na ně opět naváže.

Vaše chomutovské bylinkářství „přetéká“ množstvím sušených bylin. Sbíral jste většinu sám?

Ne, to ani není možné. Jen pro zajímavost - v minulých letech jsme v průběhu roku prodali na sto kilogramů máty a teď si představte, že bych tohle všechno musel sbírat nebo pěstovat sám. Jsou tu firmy, které nakupují byliny od soukromníků, upravují je pro prodej a my je nakupujeme.

Nicméně najdou se tu i byliny, které jste sbíral vy?

To ano, jedná se o ty, které není možné běžně získat, nebo se neprodávají. Jsou to takové byliny s otazníkem, protože když se to s nimi přežene, člověku to může ublížit. Například do některých směsí potřebuji vlaštovičník, který výborně pomáhá s uklidněním žlučníku, žaludku, slinivky a tak dále. Jsou tu i další byliny, které jsem zkoumal ve starých receptech a jsou například součástí směsi proti rakovině.

PaedDr. Jiří Roth (81 let) je mykolog a znalec bylin soustředěný na oblast Krušnohoří, Podkrušnohorské pánve a Ústeckého kraje obecně. Své bylinkářství měl 25 let v knihkupectví DDD v Chomutově, před šesti lety ho přesunul do ulice Blatenská. Zájemci tam mohou využívat i mykologickou poradnu.

Jaké byliny je možné sbírat v tomto období?

Touto dobou už toho moc není, ale ještě se dá sbírat například řebříček. Je velice dobrý na zažívací potíže. Někdo užívá jen pelyněk černobýl. Dá se sbírat ještě vratič, to je vysoká rostlina, která má žluté květy, páchne, ale je výborná pro koupele nebo obklady při revmatických potížích. Pít se to nesmí, je to opravdu jedovaté. Jinak ještě můžeme sbírat mochnu stříbrnou, čekanku i květ sedmikrásky.

Asi platí sbírat je v co nejčistším prostředí a daleko od silnic?

To určitě. Lidé by si neměli vybírat místa ve městě, ale mimo město, kde jsou louky, pastviny, nebo v lese. Tedy tam, kde je poměrně čistý vzduch bez toxických látek.

Nakolik se lidé o bylinkářství zajímají?

Často mi telefonují , aby zjistili, jak se bylina využívá, když si ji sami nasbírají. Někdo třeba nemá po ruce bylinnou prodejnu, tak se snaží byliny získat sám. Většinou ale chodí k nám.

Když lidé přijdou do vašeho bylinkářství, co žádají nejvíce?

Věci na podporu imunity. To jsou například směsi, ve kterých je echinacea. Záleží také na počasí a ročním období. Když je na podzim sychravo, chtějí čaje na dýchání nebo proti nachlazení, rýmě a kašli. Jinak v průběhu roku nakupují léky nebo čaje na zlepšení trávení, kvůli žlučníku, cukrovce nebo čaje na tlak nízký i vysoký. Někdo má tlak kolísavý, máme bylinky, které i toto usměrňují. V každém případě je ale třeba se nejdříve dohodnout s lékařem. I my pak můžeme upravit bylinné směsi tak, aby člověku co nejvíce pomohly.

Pořádáte mykologické vycházky v Chomutově či v Děčíně, provádíte podobným způsobem i zájemce o bylinky?

Dělal jsem je, než přišel covid, a to hlavně v letním období, protože není tolik hub. Ty jsou nejvíc na podzim a na jaře. V meziobdobí tedy můžeme procházet přírodou, pozorovat a hodnotit ji v letním aspektu.

Jak hodnotíte houbařskou sezonu ve srovnání s loňským rokem a uplynulými lety?

Letos je to poměrně nerozhodné. Někde houby rostou, někde ne. Boom byl spíše loni.

Lidé se nejčastěji chlubí plným košíkem praváků, kozáků a podobně, vy jste spíše na ty méně obvyklé houby. Nevím, jestli přímo říct nejedlé?

(Smích) Samozřejmě, já sbírám všechno, protože když člověk sleduje seznam hub, které najde v určité lokalitě, vidí ohromnou pestrost druhů. Podle toho se charakterizuje i les. Lidé jezdí na hříbky do hor - do Přísečnice, Výsluní, Kalku a podobně. Já jezdím i do lesíka u Hořence u Nezabylic. Spočítal jsem, že jsem tam od 70. let nalezl 126 druhů hub. To je významné množství na takový lesík, který by někdo ani nebral v potaz. Chystám se o tom napsat do odborného časopisu. Byl jsem tam v minulých dvou týdnech a našel jsem tam šiškovec, což není tak běžná houba. Je velká, černá a má šupinatý klobouk. Je jedlá kromě nohy, která je tuhá. Nasbíral jsem tam také spoustu hřibů dubáků, babky, lišky. Bylo překvapivé, kolik tam toho bylo.

Co děláte s méně známými houbami? Připravíte si z nich smaženici, guláš, nebo je nějakým způsobem používáte jako léčivo?

Pokud jsou jedlé, tak je upravím. Smaženici nemám moc rád, ale guláše jsou dobré a polévky také. Nebo houby podusím, dám do mrazáku a používám příležitostně do rizota a dalších pokrmů.

Jaké houby rád používáte na guláš?

Všechno, co je jedlé, do toho strčím. V každém případě jsou dobré holubinky, které v pokrmu nejsou mazlavé, mohou to být také muchomůrky – tedy druhy muchomůrek jedlých, zvláště růžovky a různé druhy ryzců.

Jsou jiné i chuťově?

Čím větší množství druhů, tím je jídlo chutnější. Některé houby jsou i po uvaření tvrdé, další měkké, směs je velmi různorodá a také chuťově velice dobrá.

Pozorujete, že narůstá okruh vašich následovníků tím, že popularizujete i méně známé houby? Je tu dost lidí, kteří mají zájem rozšířit si houbařský rejstřík?

Určitě. Právě na vycházkách upozorňuji na ty druhy hub, které jsou nejedlé, ale mohou se využít jako léčivky. U nás se objevuje třeba lesklokorka lesklá. Je to silně léčivá houba, která má široké spektrum účinků. Říká se jí reishi. Je to houba, kterou oceňovali už čínští císaři a nedovolili nikomu jinému, aby ji sbíral. Měli ji jen pro sebe. Tato houba má své příbuzné, například lesklokorku ploskou. To je chorošovitá houba, která bývá často velká, nápadná a vyskytuje se ve velké míře na dubech a břízách. Má podobné účinky jako reishi.

Ty jsou jaké?

Proti rakovině, na imunitu, proti zánětům, bakteriím, virům a mikrobům. Pomáhá prakticky v celém spektru nemocí. Lesklokorka ploská není rovnocenná lesklokorce lesklé, ale dá se říci, že při větším množství nebo častém užívání můžou být účinky vyrovnané. Před lety jsem dělal přednášku v Děčíně, mluvil jsem tam také o reishi a dalších léčivých houbách. Jeden posluchač mi nedávno napsal, že na základě mého povídání se začal touto houbou léčit, potíže, kterými trpěl, se vytratily a on se cítí o deset let mladší.

Myslím, že jste se nedávno zmínil o reishi sebrané na Teplicku?

Kolega ji nasbíral ve Lhotě u Milešovky. Nedávno mi ji někdo přinesl do bylinkářství, že ji nasbíral tady na Chomutovsku.

Dá se najít jen vzácně?

Dá se najít, i když to není úplně obvyklé. Častěji narazíte na lesklokorku ploskou, která je u nás prakticky v každém lese.

Takže máme v lesích takovou vzácnost a nevíme o tom…

No, ono je ale často složité tuto houbu do sebe dostat. Choroš nebudete jíst, je tvrdý, takže se musí nařezat a upravit, aby byl poživatelný. Je to složité, proto se do toho málokdo pouští. Užívá se pak jako čaj nebo se rozdrobí na prášek a můžete ho sníst v jogurtu, rozmíchat ve vodě a vypít.

Chystáte v dohledné době nějakou mykologickou vycházku?

16. října budeme mít vycházku směrovanou na lokalitu Bezručovo údolí v Chomutově, což je celkem bohaté naleziště hub. Půjdeme od Povodí Ohře k Prvnímu mlýnu. V cíli uděláme výstavu, lidé rozloží houby, které nasbírali, a já ohodnotím, jestli je to jedlé nebo není.

Předpokládám, že jim řeknete, že je všechno jedlé, jen poradíte, jak to upravit?

(Smích)…