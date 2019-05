Ústecký kraj /ROZHOVOR/ – Modrý pták se vrací zpátky do politického hnízda. Bývalého ministra obrany a senátora Alexandra Vondru z Litoměřic katapultovalo 29 536 preferenčních hlasů z 15. místa kandidátky ODS ve volbách do Evropského parlamentu až na 2. místo. „Načerpal jsem energii, ideály a myslím si, že mám co nabídnout,“ říká nový europoslanec. Do politiky se vrací po sedmi letech.

Alexandr Vondra. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

Co říkáte na výsledek?

Mám z toho radost, je to satisfakce pro mě osobně. Sedm let jsem si dal pauzu od vysoké politiky. Načerpal jsem energii, ideály a myslím si, že mám co nabídnout. S veškerou skromností jsem se šel zeptat, zda je poptávka po mé nabídce, a těší mě, že tomu tak je. Politika je služba lidem, nic víc, nic míň, a já jsem připraven.



S jakými tématy jdete do Evropského parlamentu?

Mou odbornou kompetencí jsou bezpečnostní a evropské záležitosti. Tam mám své kontakty a vliv. Kladu si také za cíl snížit odcizení, ke kterému dochází mezi tzv. elitou a míněním většiny lidí. Pokud se bude pokračovat prohlubováním integrace tím způsobem, kterým to elity předvádějí, tak to rozvíjí asistovanou sebevraždu, a to já si rozhodně nepřeji. My tady na severu jsme do jisté míry hospodářské srdce republiky a 80 % toho, co naši lidé vytvářejí, hodnot i výrobků, uplatňujeme na západních trzích. A kdyby projekt EU zbankrotoval, bylo by to pro nás všechny špatně. Zchudli bychom. Velké téma je také nepochybně snižování počtu regulací, které nás tady buzerují téměř každý den. Není důvod některé věci upravovat na celoevropské úrovni.