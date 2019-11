Před litoměřickým okresním soudem opět ve čtvrtek 28. listopadu stanul Afričan Abdallah Ibrahim Diallo. Žalují ho ze znásilnění dívky z Litoměřicka u Lukavce v červnu tohoto roku. Soud ve čtvrtek četl znalecký posudek, předvolal také samotného znalce v oboru zdravotnictví Jana Flídra. V soudní síni bylo živo. Afričan se choval velmi nestandardně a v bezprostřední blízkosti ho jistili raději dvoučlenná eskorta i strážce okresního soudu.

Úkol znalce shrnula soudkyně Alexandra Šetková. „Měl zjistit, zda trpí duševním onemocněním,“ připomněla. Uprchlík patrně z Lybie je v Evropě necelé tři roky. Azyl v Německu mu zamítli. Podle jeho dřívějších tvrzení u soudu se rozhodl vycestovat do Francie, za znásilnění ho ale zatkli u nás během prvního dne jeho pobytu. Diallo vykazoval už během vyšetřování nestandardní chování. Odmítal komunikovat. Nestandardně se podle tamní psycholožky chová i v litoměřické vazební věznici. Prý slyší hlasy, nedodržuje hygienu a je agresivní na spoluvězně.

Podle znalce takové chování nejspíš nepředstírá. „Stav uzavírám s tím, že jde o nediferencovanou schizofrenii a dezorganizaci psychiky,“ řekl Flídr s tím, že se to může projevovat výpadky paměti i halucinacemi. Zmínil neadekvátní vstupy v konverzaci, například náhlý smích bez kontextu či žádost o čokoládu. Pro znalce je to důkaz nemoci. V kontaktu byl s vězněm dvě hodiny prostřednictvím překladatelky. „Je to velmi krátká doba, která byla tlumočením ještě prodlužovaná. Nejlepší by bylo podniknout ústavní pozorování,“ navrhl Flídr.

Podle něj by ústavní pozorování na tři až čtyři týdny zpřesnilo jeho závěry, zda se jedná o nemoc, nebo simulaci. „Byly tři možnosti: buď je nemocný, nebo simuluje, nebo má takzvanou vazební psychózu,“ dodal znalec s tím, že v tom případě by šlo o zvláštní stav, kdy člověk nevědomě vykazuje objektivní potíže. Setkal se s tím ale prý zatím pouze v literatuře, v praxi nikdy. Podle něj mohl být Diallo pod vlivem psychické nemoci, i když páchal trestnou činnost, nemusí jít jen o důsledek věznění. O tom, jak předstírat duševní nemoc, prý nemohl získat informace.

Čtvrteční líčení bylo dost neobvyklé. Nedlouho po jeho začátku se chtěl Diallo odebrat pryč ze soudní síně. „Má bolesti hlavy a uší a je mu zle. Pak říká, že ho bolí nohy nebo chce čokoládu,“ řekla senátu tlumočnice z francouzštiny, která byla Diallovi k ruce. Otáčel se také dozadu na novináře a vstával. Navrhli mu, aby hlavní líčení dál probíhalo bez jeho přítomnosti, ale řekl, že chce zůstat. Pro znalce bylo neobvyklé chování Afričana příležitostí, jak demonstrovat, co s ním zažil ve věznici. „Naprosto nepřiměřené reakce a odpovědi mimo smysl,“ popsal.

O tom, zda skutečně proběhne ústavní pozorování, musí rozhodnout soud. Další část hlavního líčení probíhala ve čtvrtek neveřejně, vyslechli si výpověď poškozené dívky.

Červnové drama

Podle obžaloby muž 18. června na silnici u Lukavce zezadu uchopil, povalil a obtěžoval dívku z Liitoměřicka. „Poté jí stáhl oblečení a vykonal na ní nechráněnou soulož,“ uvedla již dříve státní zástupkyně Věra Šípalová. Tím se měl dopustit zločinu znásilnění, navíc na dítěti, a hrozí mu až 10 let vězení. Muž se k činu před soudem nedoznal. Naopak si stěžoval, že ho sama dívka napadla po vystoupení z vlaku. „Zamával jsem jí. Nevěděl jsem, kde jsem, kde najít jídlo,“ vylíčil a dodal, že dívka na jeho žádost reagovala neadekvátně. „Měl jsem strach,“ uvedl a doplnil, že pokud se jí dotkl, tak jenom v sebeobraně.