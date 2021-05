Podle obžaloby jedna z návštěvnic napomenula 7. srpna 2018 na koupališti v Dubí malé dítě, které údajně v brouzdališti topilo svého vrstevníka. Pak se začala hádat s matkou dítěte, načež se do jejich roztržky vložila obžalovaná Žaneta Dunková a na zmíněnou návštěvnici se vrhla. Pak přiběhl mladík David M. a snažil se obě ženy od sebe oddělit. Dunková ho měla začít mlátit, vzápětí se k ní přidalo pět mužů, většinou příbuzných. Dotyčný skončil s řadou zranění po celém těle v nemocnici.

Jednou z těch, kdo vypovídal v úterý u soudu, byla paní Martina. „Začátek jsem neviděla, až když se lidé shlukovali a skákali do dětského bazénku, tak jsem zpozorněla. Najednou jich tam bylo hodně a pralo se to. Bouchali nějakého muže pěstmi do obličeje a do břicha. Kdo to ale konkrétně dělal, to už nevím. Pána, kterého tam mlátili, znám pouze od vidění z jedné dubské restaurace,“ řekla.

Při pohledu na obžalované dokázala identifikovat pouze některé. „Jednoho z těchto pánů si pamatuji, že byl přímo v bazénku. Ale zda někoho mlátil, to nemohu potvrdit,“ poznamenala svědkyně. Dále uvedla, že při celém incidentu slyšela od skupiny lidí v bazénu vyhrožování a vulgární slova. „Třeba 'já tě zabiju', to zaznělo několikrát,“ dodala.

Soudce Stanislav Řehola si na úterý předvolal také zástupce správce koupaliště, které v té době provozovala společnost Marius Pedersen. I on má, jak uvedl, s ohledem na tříletý časový odstup od incidentu mlhavé vzpomínky. „Byl jsem zrovna u stánku. Viděl jsem, že se něco děje v bazénku, tak jsem tam běžel. Uviděl jsem kluka, jak mu teče krev na hlavě. Přivolal jsem mu záchranku. Co tomu předcházelo, ale nevím,“ vypověděl u soudu. Na dodatečné otázky předsedy senátu odpovídal už nekonkrétně. Vždy to směřoval k celé skupině, nikoliv na jednotlivé obžalované.

Větší jasno do případu už před časem nevnesl ani plavčík. Ten byl u incidentu dvou žen, pak ale svoji pozornost směřoval k mobilu, který nechal položený na kraji bazénu. „Někdo po něm sahal, tak jsem si pro něj musel zase jít, a v momentě všude létaly pěsti,“ uvedl u soudu.

K případu promluvilo při předchozích jednáních několik svědků, jejich výpovědi ale byly také spíše nekonkrétní. Někteří z předvolaných lidí dokonce odmítli vypovídat v přítomnosti obžalovaných, což soudce respektoval. Z výpovědí řady svědků zatím není jasné, co přesně se tehdy stalo, kdo a jakým způsobem útočil. Soud se také už seznámil s výpovědí napadeného, který za agresory označil právě obžalované.

Úterní soud probíhal mimořádně v Litoměřicích, kam ho soudce Řehola před časem přeložil v době pandemie kvůli větší zasedací místnosti s ohledem na hygienické předpisy vztažené k počtu obžalovaných a jejich obhájců. Další jednání ale budou probíhat už zpět v Teplicích. Na pořadu jsou i ve středu a čtvrtek, kdy by měl padnout rozsudek.