Severní Čechy - Do 5. ročníku ještě můžete nominovat své favoritky do 2. února, přihlásit je lze na internetových stránkách www.zenaregionu.cz.

Vítězky se sponzory na galavečeru k celostátnímu finále soutěže Žena regionu 2012 v Praze. | Foto: archiv ŽR

Již 5. ročník soutěže Žena regionu 2013 bude mít na začátku příštího měsíce za sebou první fázi. Tradičním mediálním partnerem akce je Deník.

Hlasy od prvního únorového úterý

V úvodní části soutěže se shromažďují nominace z každého kraje. Nominovat ženy do soutěže můžete ještě do 2. února na www.zenaregionu.cz. Hlasování pak proběhne tamtéž od 4. do 24. února. Vyhodnocení výsledků hlasování a kontaktování regionálních vítězek je naplánováno na období od 25. února do 2. března, předávání cen se uskuteční v jednotlivých krajích od 3. do 21. března.

Vítězky se mohou těšit na luxusní a hodnotné dárky, stejně tak i na nezapomenutelný galavečer v rámci celostátního finále, který proběhne v hotelu The Augustine v Praze na konci března 2014.

Rozdávají úsměvy a otevírají svá srdce

Celonárodní soutěž Žena regionu je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu.

Nejen starostky a ředitelky…

Ženou regionu se proto nemusí stát třeba jen aktivní starostka, ředitelka charitativní organizace, ale třeba jen obyčejná žena, která pomáhá nemocným, dětem či zvířatům. Může to být žena, která rozvíjí a pomáhá zlepšovat region, v němž žije a pracuje.

„Rozhlédněte se okolo sebe, kolik takových žen ze svého okolí znáte? Věříme, že mnoho," vyzývá Denisa Kalivodová, jednatelka společnosti Prime Communications, vyhlašovatele soutěže.

Tyto ženy se na nás neusmívají z obálek časopisů, nebo je nenajdete v žebříčku nejbohatších a nejúspěšnějších lidí, ale své bohatství mají někde jinde rozdávají úsměvy a otevírají svá srdce těm, kteří potřebují jejich pomoc a pozornost.

Jejich úsilí a činnost mnohdy postávají skromně v koutě, své úspěchy ne vždy ventilují do světa, a tak veřejnost a média o jejich smysluplných aktivitách nemají sebemenší tušení.

„Oceníme, pokud nám napíšete o ženách z vašeho okolí. Našim cílem je představit je široké veřejnosti, přitáhnout pozornost k jejich snažení a vyjádřit veřejné uznání ženám, které dokážou svým aktivním přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat jejich životy," vysvětluje Denisa Kalivodová.

Očekáváme opět silné příběhy

„Věříme, že stejně jako tomu bylo v předcházejících ročnících, i letošní nominace přinesou zajímavé a silné příběhy, výjimečných žen je v každém regionů nespočet, jen se o jejich úsilí málo veřejně mluví, naším cílem je toto změnit," říká jednatelka společnosti.

O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v jedné ze 4 následujících kategorií: podnikání, politika a veřejná správa vzdělávání, věda a výzkum zdravotnictví a charitativní činnost umění, kultura a sport.

Pro rok 2013 převzal nad akcí záštitu Senát České republiky v čele s předsedou Milanem Štěchem.

„Žena má nezastupitelnou roli v rodině i ve společnosti. Stát by měl v rámci svých možností vytvářet maximálně příznivé podmínky k tomu, aby se ženy mohly v rámci rodiny realizovat jako matky, v čemž jsou nenahraditelné, ale aby zároveň nemusely obětovat svou kariéru nebo společenský život," uvedl k udělení záštity předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch.

Z pravidel jsme vytáhli…

- Soutěž je otevřena pro všechny uchazeče starší 18 let, kteří mají doručovací adresu v České republice.

- Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ověřit způsobilost nominovaných žen. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné pro účel ověření způsobilosti k účasti v soutěži a udělení jakékoli ceny může být odmítnuto, dokud a pokud nebude vyhlašovatel soutěže spokojen s ověřením.

- Po obdržení nominace bude uchazeč zařazen podle trvalého bydliště do příslušného kraje. Ženy, které se v předešlých kolech umístily na prvních třech místech, nebudou již mít možnost se dalšího ročníku zúčastnit. Z nominace o titul Žena regionu budou vyloučeny osoby blízké k vyhlašovateli.

- Hlasovat v soutěži může každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let.

- Hlasovat je možné po řádném vyplnění všech požadovaných údajů internetovým hlasováním prostřednictvím internetové stránky www.zenaregionu.cz a to z jednoho e-mailu a z jedné IP adresy je možné zaslat maximálně 1 hlas.