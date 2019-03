Chomutov, Ballymena – Věra McCullough získala coby šperkařka prestižní ocenění a také nabídku, aby vyrobila šperky pro vévodu a vévodkyni z Cambridge.

Manžetové knoflíčky pro prince Williama a brož pro jeho choť Kate. Stříbrné klenoty ozdobené drahokamy, se kterými se mohou vévoda a vévodkyně z Cambridge objevovat při nejrůznějších příležitostech, vytvořila šperkařka Věra McCullough. Rodačka z Chomutova, jež zakořenila v Irsku. Ačkoli je zkušenou šperkařkou a nadto čerstvou držitelkou prestižního ocenění Jeweller of the Year 2019 for Northern Ireland (Zlatník roku pro severní Irsko), když dostala nabídku, aby navrhla skvosty pro královský pár, skoro nedýchala.