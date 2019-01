Teplická superskupina Kabát po čtyřech letech opět rozburcuje Stínadla

Teplice – Až v létě přijedou na teplická Stínadla Kabáti, spotřebují během několikahodinového koncertu tolik proudu, jako za stejnou dobu prosvítí celá čtvrť Trnovany. Bude to kulturní událost roku. Rocková kapela oslaví na domovské půdě 30 let své existence a bude to po čertech velké, jak naznačuje název výročního roku Kabátů: Po čertech velký turné.

Josef Vojtek. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Půjde už o třetí narozeninové kulatiny. „Dvakrát jsme je oslavili na Vypichu a letos jsme se rozhodli pro změnu. Hledali jsme tedy kompromis. Aby to bylo jiné a zároveň dostatečně atraktivní. Koncert nebude jen jeden, ale bude jich pět," píše kapela na svém webu. Kromě Teplic vystoupí v Ostravě, Brně, Plzni a Praze. V Teplicích se Kabáti představí 15. června. Svým fanouškům slibují velké unikátní pódium a kvalitní hudební aparaturu, což ale stojí nemalé peníze. Náklady na teplický koncert se odhadují na pět milionů korun. Město Teplice domácí skupinu podpořilo dotací 500 tisíc korun na zajištění propagace a technické zabezpečení celého koncertu. Na druhou stranu by za to Tepličané měli mít vstupné na koncert oproti dalším čtyřem městům levnější o 20 procent. Kabát je nejúspěšnější skupinou v historii teplické populární hudby a jen těžko ji někdo překoná. Jako jedna z mála kapel hraje 30 let v nezměněném složení. Její členové se svojí příslušností k Teplicím nikdy netajili. Mezi hudebníky jsou Kabáti stále pojmenováváni jako „kapela z Teplic". Většina členů v Teplicích a blízkém okolí dosud bydlí. K dlouholetým fanouškům kapely patří Lucie. „Nevynechám ani jeden jejich koncert v okolí. S některými členy se znám osobně. V létě samozřejmě půjdu, těším se na velkolepý zážitek podobně jako při jejich posledním vystoupení na Stínadlech," řekla mladá žena. Na koncert půjde s manželem. Preferují lístky do kotle, tedy na stání před pódiem. Kabáti teplická Stínadla vyprodali naposledy v roce 2015. Do ochozů a na plochu fotbalového stadionu dorazilo více než 20 tisíc návštěvníků, kterým kapela zahrála 30 songů. Zazněly skladby z tehdy posledního alba, ale i fláky z úplných počátků kapely, která na začátku kariéry plnila sály na venkovských tancovačkách v okolí Teplic.





Členové Kabátů přiznávají, že v jejich uměleckém životě hrálo roli také štěstí, které jiné kapely neměly. I proto také na svých turné často dávají příležitost především místním kapelám v roli předskokanů, aby se předvedly svým fanouškům. V historii to byly například Scandall, Mewa či Blue Rocket, ve které si zahrál například Petr Samek z Teplic. „Byla to pro mě příležitost, zážitek vystoupit před takovým davem lidí,“ komentuje hudebník. O Kabátech se šéfkou Fanklubu. O Pepovi Vojtkovi s jeho spolužačkou Přečíst článek › Vstupenky na letošní červnový koncert Kabátův Teplicích šly do prodeje v listopadu loňského roku. Zájem o ně byl obrovský od prvního dne prodeje.

Autor: Petr Málek