Podobný zájem o zapojení do studie měli lidé například v Brně. Litoměřice vybralo Ministerstvo zdravotnictví jako jedno z pouhých několika míst v ČR, kde má testování probíhat do 1. května. „S ohledem na potřebné zázemí jsme zvolili výstaviště Zahrada Čech, konkrétně pavilon G,“ upřesnil starosta města Ladislav Chlupáč.

Zdravotníci tu lidi vyšetřují rychlotestem z kapky krve. Vstup je z Jiříkových kasáren, kde je velké parkoviště. Jak doplnila litoměřická mluvčí Eva Břeňová, testování zřejmě skončí s odebráním vzorku číslo 3 000. Tisícovka z nich má pocházet od lidí ve věku 18 až 39 let, další tisícovka z kategorie 40 až 59 let a poslední tisícovka od 60 do 89 let.

Výsledky rychlotestu jsou známy zhruba za 15 až 20 minut, lidé se je tedy dozvídají na místě. Příchozí by měli dodržovat zvýšená hygienická opatření, rozestupy a mít roušky. Při příchodu se prokáží kartičkou pojištěnce a vyplní dotazník. Otevřeno je od 8 do 18 hodin, je ale lepší přijít před 16. hodinou, aby se na vás dostalo.

S testováním pomáhají kromě dobrovolníků studentky z Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity a vojenští zdravotníci. Ti si na výstavišti postavili stan. Sem zamíří ti, u nichž je rychlotest z kapky krve pozitivní, aby jim provedli ještě kontrolní test stěrem z nosohltanu.

Koordinátorka testování v Litoměřicích Marcela Koudelková uvedla, že v případě negativního testu dobrovolník odchází a celý proces pro něj končí. „V pavilonu je umístěno celkem dvanáct odběrových míst. Snažili jsme se kapacitu co nejvíce pokrýt. Odběry provádí zdravotnický personál a vyškolení dobrovolníci a přítomen je také lékař,“ popsala Koudelková.

67letý Miroslav Zimmer se na výstaviště vypravil už před osmou ráno, odcházel před 11. hodinou. „Vlastní test trvá krátce,“ popsal Litoměřičan s tím, že naráz se u stolků se zdravotníky v ochranných štítech testuje kolem deseti lidí. Jeho motivací bylo zjistit, jestli má protilátky na Covid-19, a přispět studii. Test mu vyšel negativní. „Jsem rád, že jsem v pořádku,“ konstatoval Zimmer, který čekal velký zájem o testování, a i proto přišel dříve.

Po čtvrteční 10. hodině dopoledne ve frontě před výstavištěm stáli mladí lidé i ti ze střední věkové kategorie, a to muži i ženy, vládla tu klidná atmosféra. Ti, kdo přišli společně, zejména rodiny, si povídali, jednotlivci v řadě někdy i pracovali. Jako mladík, který měl notebook na košíku kola, se kterým se na litoměřickou Zahradu Čech vypravil.

Otestovat se tam už ráno přišel také biskup litoměřický Jan Baxant. „Rozhodl jsem se nechat otestovat, neboť se domnívám, že je to dobrá věc. A chtěl bych tím i podpořit studii a ostatní lidi, aby se nebáli,“ poznamenal biskup. I když jsou výsledky testu jasné do několika minut po odběru, výsledky celé studie však budou známy až na začátku května.