Mikulov – Hledáte tip na výlet? Prohlídková štola Lehnschafter je jedno z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl ve svazích krušnohorské obce Mikulov. A na tento víkend připravili její provozovatelé netradiční akci.

Prohlídková štola Lehnschafter je jedno z nejstarších důlních děl. | Foto: Deník / Nešetřil Roman

V sobotu od 10 do 16 hodin tam bude provázet návštěvníky nefalšovaný havíř v dobovém obleku. „Příchozím ukáže, jak se kdysi při ražbě štol pracovalo,“ sdělil Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti, která štolu spravuje.

Štola má i přes zimu otevřeno od středy do neděle. Začátek prohlídek je v 10, 12, 14, 16 hodin. Cena vstupného je od 100 do 150 korun. Šachta Lehnschafter je součástí rozsáhlého důlního komplexu na těžbu především stříbra, který byl využíván až do roku 1858. První novodobí nadšenci ho objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 215 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km.