Policisté na případu intenzivně pracují, pachatel je prozatím ale stále neznámý. Má všechny incidenty na svědomí jeden člověk? Kriminalisté pracují s několika variantami. Pachatel může být jeden, nebo i více. Je také možné, vzhledem k váze kamenů, že za incidenty stojí skupina pachatelů. „Případy prošetřujeme jako obecné ohrožení,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. V případě dopadení hrozí pachateli až 15 let za mřížemi. „Pokud by kdokoli měl jakékoli informace související s událostmi, může se obrátit na linku 158,“ vyzvala možné svědky z řad veřejnosti policejní mluvčí.

Veřejnost nebezpečné jednání pachatele jednoznačně odsuzuje. „Tohle není normální. Ten, kdo to dělá, nemyslí na důsledky, které mohou vzniknout. Patří do Beřkovic,“ napsal na sociálních sítích například Petr Gomba. „Nemám slov. Totální blázen. To není normální. Může zabít nebo zranit lidi,“ přidal se Milan Souček.

Změna dopravce

Rušno začalo být na trati mezi Mostem a horskou Moldavou v polovině prosince, kdy tam dopravu cestujících převzal od Českých drah nový dopravce Railway Capital. První incident se odehrál hned první den provozu. „Je to zcela mimo mé chápání. Překračuje to jakoukoli mez. Žádný vtip nebo klukovina. Nedá se na to nic říct. Je to ohromně nebezpečné,“ komentoval situaci spolumajitel společnosti Jan Šatava. „Vlaky mohly vykolejit. Může to mít fatální následky, může někdo zemřít nebo se zranit. Je to extrémně nebezpečné,“ pokračoval Šatava.

Zmiňuje například případ namazání kolejí olejovitou látkou. „Sklon na této trati je opravdu velký. Obrovský. Takovou trať namazat olejem je velmi špatné. Mohlo se to rozjet,“ přemítal s tím, že událost mohla skončit velmi špatně. Nebo incident z 27. prosince, kdy se mezi Hrobem a Dubím objevilo na kolejích kamení. „Škoda na vlaku je přes 100 tisíc. Jen díky štěstí vlak nevykolejil,“ kroutil nechápavě hlavou Šatava.

Nebezpečí vykolejení

Že jsou podobné útoky na vlaky velmi nebezpečné, potvrdil Deníku také zkušený strojvedoucí. „Jsou to hodně vážné věci. Jezdí tam lehké motorové vlaky, takový kámen je může vyhodit z kolejí ven. Jsou z toho velké škody, nejhorší je ale velké nebezpečí vykolejení. Hrozí překulení vozu, zranění lidí,“ řekl Ivo Valášek, který se už také ve své kariéře s kamenem na kolejích „potkal“. „Na těchto horských tratích je to obzvlášť nebezpečné. Vlaky jezdí úseky, kam se špatně dostávají záchranáři, nebo jsou tam vysoké náspy,“ dodal.

K prvnímu incidentu došlo 11. prosince. Tehdy vlak Railway Capital vyjel na trať mezi Mostem a Moldavou poprvé. U Hrobu ve směru na Moldavu v Krušných horách někdo v prudkém stoupání pokryl koleje olejovitou látkou v délce zhruba 100 metrů. „Kola byla tak namazaná, že nám zabrzděný motorák začal klouzat zpět dolů z kopce, když jsme zastavili a chtěli se opět rozjet,” uvedl tehdy strojvedoucí Radan Stift. „Byly momenty, kdy jsme si mysleli, že se nám to rozjede jako saně,“ dodal. Soupravu se podařilo zastavit až zhruba po 50 metrech, situace byla velmi nebezpečná. Pomohlo až pískování. Ve stejný den se na trati u Mostu objevilo na kolejích kamení.

Další útok se odehrál 27. prosince. Mezi Osekem a Hrobem zastavilo osobní vlak kamení. Souprava do nastražené překážky najela, naštěstí vlak, ve kterém byl v tu chvíli jen strojvedoucí, nevykolejil. K zatím poslední události došlo 31. prosince. Kamení mezi Hrobem a Dubím vlak opět zastavilo. Tentokrát si naštěstí strojvedoucí překážky včas všiml, škody proto nejsou tak velké.

Zhrzený „fanoušek“?

Na sociálních sítích spekulují někteří lidé o tom, že za událostmi je právě nějaký „fanoušek“ bývalého dopravce. „Nemohu se zbavit dojmu, že to dělá bývalý zaměstnanec nebo fanoušek bývalého dopravce. Dotyčný by si měl uvědomit, že kromě škody na majetku může někoho zranit,” uvedl na sociálních sítích Jaroslav Bláha.

Policie ani nový dopravce nechtějí podobná obvinění komentovat. „Nechceme vůbec spekulovat, kdo by to mohl být,“ uvedl Jan Šatava.

Railway Capital vyhrál na provozování dopravy z Mostu na Moldavu soutěž vypsanou Ústeckým krajem. Nabídl lepší podmínky než České dráhy. V Ústeckém kraji to přitom není první případ, kdy musí nový dopravce čelit vandalismu. Před časem, když přebírala Arriva některé rychlíky, pomazali pachatelé její vozy vajíčkovou pomazánkou.