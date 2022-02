„Když se to stalo, řekl jsem si: Konečně! Dali si na čas,“ vydechl se smíchem vedoucí výpravy Martin Šíl. „Chápeme ale, že se světovým pořadí se nemůže hýbat z týdne na týden,“ dodal.

Expedice Tugela je zajímavá tím, že ji nevedla skupina vědců. Martin Šíl je spisovatel, novinář a nadšený cestovatel po Africe. František Filip pracuje jako technik na šachtě a Jiří Neumann je primářem neurologie a iktového centra v chomutovské nemocnici. Společné mají to, že jsou od podstaty dobrodružní a mají rádi výzvy.

Původně se tři přátelé vypravili na trek do národního parku Royal Natal v Dračích horách. Chtěli vidět i pramen řeky Tugely a stejnojmenný vodopád, který padá v pěti kaskádách z čedičové stěny. Psal se rok 2014. Šíla tehdy napadlo, že by vodopád mohli přeměřit, protože našel články, které jeho výšku rozporovaly.

Martin Šíl a František Filip na dně vodopádu.Zdroj: Jiří Neumann

„Přišlo nám to prostě jako super nápad,“ zmínil. „V tu chvíli nám nešlo o to, jestli by mohl být první na světě. Jen jsme věděli, že jeho oficiální délka vychází ze satelitního snímkování a družicového měření, takže budeme první, kdo ho změří na místě,“ dodal.

Trojice s sebou měla barometrický výškoměr, který si na místě zkalibrovala a odměřila hranu a patu vodopádu. Právě pata se ovšem špatně definuje. Cesta k ní je navíc dlouhá a vyčerpávající, vede totiž strmě dolů po řetězových žebřících a následně vyschlým korytem plným balvanů a propastí.

„Nakonec jsme se ale celí nadšení dozvěděli, že vodopád je daleko vyšší, než se uvádí,“ zavzpomínal Filip. Jako velkou věc následně vnímal to, že se jim vůbec podařilo rozdmýchat diskuzi o metodice měření vodopádů. Ta po letech vedla dokonce k tomu, že se zamíchalo pořadím prvních patnácti světových vodopádů.

Po návratu se cestovatelé z Chomutovska začali shánět po někom, kdo by pomohl s měřením, aby bylo uznatelné celosvětově a odbornou veřejností. K Tugele se vrátili po dvou letech s partou profesionálních geodetů. Ani tentokrát měření nebylo tak docela zadarmo. Nervy drásající chvilka přišla, když se vydrápali k hraně.

„Leica (geodetický přístroj) tam zapípala a my zjistili, že nemáme datové připojení, protože jaksi zrovna došla data v kartě,“ zavzpomínal Filip. „Podařilo se nám ale datový tarif dobít přes mobil, takže za pár minut zapípala znovu. Tehdy jsme si oddychli,“ připomněl okamžiky napětí.

Měření potvrdilo, že je Tugela Falls dlouhý 983 metrů a tudíž se z pozice světové dvojky vyhoupl před dosud nejvyšší vodopád Salto Ángel ve Venezuele.

Na hraně vodopádu.Zdroj: Jiří Neumann

Pro trojici je to splněný sen. „Klukovský sen být dobrodruhem, cestovatelem a objevitelem,“ upřesnil Neumann. „Jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Ten pocit hrdosti, radosti a opravdového přátelství se nedá popsat, ten se musí prožít,“ dodal.

V minulosti procestoval Asii včetně Japonska, Indie, Himálají a účastnil se expedice do Patagonie v Jižní Americe. Expedici Tugela ale hodnotí nejvýše. „Člověk něco rád objevuje a zkoumá, z tohoto ale vyrostla úžasná věc, když se nám podařilo dokázat světové prvenství vodopádu,“ hřeje ho u srdce.

Své africké dobrodružství přátelé završili loni, kdy světová organizace uznala výsledky a oni mohli k vodopádu umístit informační štítek se základními údaji o vodopádu včetně vyražené české vlajky s nápisem Czech Explorers. K tomu si museli vyžádat povolení od národního parku. Oblast je totiž na seznamu Světového kulturního dědictví a je přísně chráněná.

„To je na tom nejhezčí, že jsme to mohli dotáhnout až do konce,“ vyzdvihl Šíl. „Přitom jsme jen nadšenci – tátové z Krušných hor, kteří se jednou probudili a řekli si, proč bychom tohle nezkusili,“ dodal s úsměvem.

O své výpravě všichni tři vyprávějí na přednáškách a besedách. Neumann cesty za vodopádem zdokumentoval, Šíl navíc natočil film, který se vysílal na Prima Zoom a promítal se na celorepublikovém cestovatelském festivalu Expediční kamera. Letos ho přestříhá a doplní o velké finále z poslední cesty k Tugela Falls.