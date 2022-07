Smrt sedmi ptáků bude prošetřovat policie, hledají se možní svědci. Odborníci podobný útok v Ústeckém kraji nepamatují. „Dokáži zkousnout hodně. Bordel, vandalismus, nerespektování pravidel a podobně. Ale týrání a zraňování zvířat, to už je hodně přes čáru. Fakt to někomu stojí za to, nakopnout nebo škrtit labuť?“ poznamenal hodně rozčileně teplický primátor Hynek Hanza. „Z vyšetření jsou patrná pohmoždění krku a hrudního koše ptáků, která byla příčinou jejich úmrtí,“ uvedl na sociálních sítích teplický primátor.

K podezřelým úmrtím pěti labutí a dvou kachen v teplické Zámecké zahradě došlo 11., 12. a 15. července. Zpráva Státní veterinární inspekce pak potvrdila, že ptáci neměli ani ptačí chřipku, ani jinou bakteriální infekci.

V Teplicích proto pokračovali v prověřování incidentu. „Z vyšetření je podle veterináře patrné, že úmrtí vodních ptáků způsobili lidé,“ informovala teplická radnice. Výsledky chtějí úředníci předat policistům. „Vzhledem k tomu, že úhyn labutí nebyl přirozenou cestou, podá Odbor životního prostředí Magistrátu města Teplice trestní oznámení na neznámého pachatele,“ dodali úředníci. Policie potvrdila, že se případem bude zabývat.

„Žádáme všechny občany města, kteří ve dnech 10. - 15. července spatřili cokoliv podezřelého a kohokoliv v nestandardním kontaktu s tímto ptactvem, nechť okamžitě kontaktují linku městské policie na čísle 156,“ vybídl Hanza. V Zámecké zahradě jsou nyní v pořádku dvě dospělé a dvě mladé labutě.

V Teplicích vyvolal případ obrovskou vlnu odsouzení. „Rve mi to srdce. Jak tohle může někdo dělat?” ptala se v diskuzích na sociálních sítích Jana Bohuslávková. „Je mi moc líto labutí, to co se stalo, je hyenismus,” přidala se Dagmar Kolbová. „Přímo neuvěřitelné. Přeji blbečkům, co tohle dokázali bezbranným zvířatům udělat, to samé a ještě jim šlápnout na krk,” přála si Eva Miková trpět pachatele podobně jako uhynulá zvířata. „Hrozné. Odporné. Také bych jim zakroutila krkem. Je mi z těch lidí hrozně smutno,“ napsala Lucie Hirtová.

Řada lidí se ptá, proč nejsou v Zámecké zahradě kamery nebo fotopasti. Podle vedení města by pak ale musely být všude, nelze předvídat, kde nenechavci příště budou „úřadovat“.

„To musel udělat hodně narušený člověk,“ podotkla Lucie Pokorná. „Ty lidi jsou naprosté hyeny, a to je ještě slabé slovo. Proč mají takové potěšení z toho ubližovat zvířatům nebo je dokonce zabít? Nepochopím. Chudáci labutě, taková krásná zvířata,” svěřila se Miluše Kloosová. „Tak tři měsíce zpátky jsem viděla tři kluky ve věku 10 až 13 let házet po labuti kameny. Než jsem tam dorazila, tak už přestali a odešli. Ale okolo prošlo asi 10 dospělých a neudělali nic,“ konstatovala Jana Kohlová.

Ojedinělý útok

Podle odborníků se jedná v Ústeckém kraji o ojedinělý atak. „Podobný případ nepamatuji,“ uvedl ornitolog Jaroslav Bažant.

Čas od času se nějaký případ možného týrání zvířat prý objeví, najde se například nestandardně uhynulý pták, je to ale podle expertů velmi výjimečné. O některých případech týrání se také úřady nemusí dozvědět. V minulých letech na podezřelá úmrtí v regionu ale údajně odborníci naráželi velmi ojediněle, dozvídají se o tom například „z doslechu“.

Občas se nějaký případ ale přece jen ukáže. Například loni v Žatci někdo natáhl lanko přes řeku Ohři, mohli se o něj pořezat ptáci, například právě labutě a kachny. Naštěstí lanko ale rychle objevili rybáři, ještě než se něco stalo, upozornili na něj a bylo rychle odstraněno. Pachatel tehdy zjištěn nebyl.

Ani s úmyslnými otravami se, až na velmi ojedinělé případy, odbornici v regionu nesetkávají. Občas jen spíše s „přiotrávením“, které ale není úmyslné, spíše pramení z neznalosti a neopatrnosti lidí při krmení zvířat. „Ze špatného krmení mohou pak mít ptáci zažívací potíže. Vhodné je krmení labutí a kachen například zrním, vařenou rýží, bramborami, zeleninou. Když už pečivem, tak tvrdý chléb, nesolené tvrdé rohlíky, nalámat na kousky. Určitě ne slané tyčinky nebo sladké pečivo,“ doporučil Bažant vhodné krmivo.