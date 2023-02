Tři nebo čtyři měsíce. V lokalitách, které trápí nedostatek zubařů úplně běžná čekací doba na objednání. Zatímco ve větších městech Ústeckého kraje je stomatologů dost, v menších sídlech a odlehlejších lokalitách řeší lidé velké problémy, často dlouho nemohou zubaře v případě potřeby najít. Lidé nezřídka za stomatology dojíždějí do větších center. Problémy v některých městech navíc mohou rychle gradovat, řada zubařů je tam v důchodovém věku nebo těsně před ním.

Žatec, Bílina, Roudnice, Louny, Kadaň, Klášterec, Děčín, Varnsdorf, Rumburk. Všude tam by Všeobecná zdravotní pojišťovna velmi uvítala uzavření smluv s novými zubaři. Je jich tam málo nebo brzy bude.

„Obecně mají většinou problém středně velká města na okraji regionů, třeba na pomezí krajů,” říká zástupkyně České stomatologické komory v Ústeckém kraji Olga Popelková.

Celkový počet stomatologů působících v Ústeckém kraji je přitom podle odborníků dostačující. Soustředí se ale hlavně ve větších městech. „V Ústeckém kraji je 459 zubních lékařů, to je průměrně na jednoho lékaře 1780 pacientů. To je na úrovni Pardubického kraje, je to lepší než třeba v Karlovarském kraji a srovnatelné se sousedním Saskem,” pokračuje Popelková.

Jak do lokalit, které mají potíže se zubaři, dostat více doktorů? Kraj i VZP sázejí hlavně na finanční pobídky, připojují se také města. Někde například nabízejí byty, jinde zařízené ordinace.

Například v Klášterci nad Ohří, který patří mezi „ohrožené“ lokality a současní zubaři mu rychle stárnou, připravují dotace využitelné pro zařízení ordinace. „Takový program jsme už měli. Poskytovali jsme 100 tisíc korun, díky čemuž jsme už jednoho zubaře získali. Program skončil loni, chceme ho ale obnovit,” předesílá starosta Štefan Drozd. V nedalekém Chomutově je ordinací dostatek a nové i vznikají.

Bonus půl milionu

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí stomatologům, kteří zamíří do lokalit, kde mají nebo brzy mohou mít problémy, finanční bonus z programu VZP plus. „Spuštěn byl v lednu 2023. Pokud se stomatolog rozhodne otevřít nové plnohodnotné pracoviště v jedné z preferovaných oblastí, obdrží bonifikaci ve výši 500 tisíc korun, násobenou podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese. Další bonusy pak zohledňují splnění dalších kritérií jako nasmlouvaný potřebný počet klientů VZP či rozšíření ordinačních hodin. Celkem se tak jedná o stovky tisíc korun,“ informuje mluvčí VZP Viktorie Plívová. Navíc v krajích vznikly pracovní skupiny, které se snaží situaci řešit a koordinují pobídky i od obcí.

Přímo Ústecký kraj nabízí stipendia studentům, kteří se rozhodnou pro stomatologii. „Dlouhodobě podporujeme příliv nových lékařů do kraje stipendijním programem. V současné době je navíc připravována nová koncepce krajského zdravotnictví, ze které vyplynou po diskusi s odborníky další potřebná opatření,“ říká mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

V posledních třech letech kraj převzal dokumentaci z celkem 31 zrušených ordinací, většinou končily kvůli věku lékařů. Letos už ze tří ordinací.Zástupci lékařů si většinou nemyslí, že by do regionu v blízké budoucnosti zamířila velká vlna nových zubařů. Řešením bude podle nich dojíždění pacientů z menších měst do větších zubních klinik, které často ve větších městech vznikají. „Popravdě to spíše bude v souladu s celorepublikovým trendem. Ubydou malé praxe, kde je jen lékař a sestra, a budou větší centra. Asi nebude v Klášterci, ale spíše v blízkém Chomutově. Ne v Žatci, ale v Mostě,” myslí si Olga Popelková.

Plno má řada ordinací také v krajské metropoli. Málo lékařů je také na Mostecku, i když i tam vznikají nové kliniky. „Pokud bude v regionu dobré prostředí pro život a práci, je předpoklad, že se počet lékařů zvýší,“ myslí si Karel Svoboda, předseda tamní stomatologické komory.

V Lounech nedávno vznikly čtyři nové ordinace, přesto je tam stomatologů stále málo. Řada lidí dojíždí do okolních měst nebo třeba i do Prahy, kde je zubařů dostatek. Potíže řeší také Žatec, drtivá většina zubařů je tam v důchodovém věku. „Může to být brzy hodně velký problém,“ přiznává Helena Paymová, stomatoložka ze Žatce.

Jistí to pohotovost

Podle lékařů řada mladých stomatologů raději odchází pracovat do zahraničí nebo do větších měst. Když začnou pracovat na klinice, odpadne jim mnoho starostí, nákladné zařizování ordinace i další administrativní věci, navíc se tam dostanou k moderní medicíně a moderním přístrojům, na které by v samostatných ordinacích nedosáhli.

Řada ordinací v problémových lokalitách také hlásí plný stav a nové pacienty vůbec nepřibírá. Když nejsou lidé nikde registrovaní, často to řeší dojížděním na pohotovosti.

„O víkendu a svátcích k nám do ordinace denně chodí tak 6 až 8 akutních pacientů a 95 procent z nich nemá svého zubaře. Většinou chtějí rychlé trvalé řešení problému, žádné komplikované ošetřování,” potvrzuje stomatoložka Jana Kouklová z Kovářské, kde jedna z pohotovostí funguje. Další pohotovosti jsou v Bílině, Děčíně, Mostě a v Ústí nad Labem.