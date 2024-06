Plánované částečné otevření silnice II/261 v Libochovanech se odkládá, řidiči budou muset i nadále využívat objízdné trasy. Na důležité komunikaci spojující Litoměřicko s Ústím nad Labem došlo k dalšímu sesuvu.

Práce na sanaci utrženého svahu v Libochovanech. | Foto: Deník/Karel Pech

Silnice v Libochovanech měla být částečně průjezdná od úterního odpoledne 25. června. V úterý 18. června o tom informovala litoměřická radnice. Situace se ovšem změnila. „Hned ve středu 19. června zde totiž došlo k dalšímu sesuvu půdy po odjezdu těžké techniky z místa stavby. Silnice se sesunula zhruba o 20 centimetrů a je tudíž neprůjezdná,“ uvedli zástupci Městského úřadu Litoměřice ve čtvrtek dopoledne.

Slíbeného obnovení provozu jedním směrem se tedy řidiči prozatím nedočkají. Termín celkového dokončení prací v místě, 31. červenec, by však měl být dodržen.

Silnice II/261 v Libochovanech byla uzavřena 23. května poté, co se sesula část svahu k železničnímu koridoru. To částečně poškodilo vozovku a provoz tam nebyl bezpečný. Uzavírka značně zkomplikovala život řidičům, mířícím po pravém břehu Labe z Litoměřicka do krajské metropole nebo opačným směrem.

