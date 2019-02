Ústecký kraj – Velké překvapení čekalo na pracovníky litoměřického pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) při vyklízení bytu po zemřelé ženě z Litoměřic. Kromě velkého množství nahromaděných a zcela bezcenných věcí tam našli také trezor, ve kterém bylo uloženo 416 tisíc korun, 130 amerických dolarů a dvě vkladní knížky.

Deníku to řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Bezdětná vdova z Litoměřic nezanechala závěť ani žádné podobné právní jednání pro případ smrti. Zákonné dědice také neměla.



„ÚZSVM připadly na základě projednání dědictví jako odúmrť po zemřelé ženě jen osobní věci. Finanční hotovost byla na základě usnesení soudu uložena do soudní úschovy, a to až do úplného ukončení dědictví," uvedl Ležatka.

Mezi osobními věcmi ženy byl starší nábytek, oblečení nebo knihy.

„Avšak našlo se zde také množství nahromaděných a zcela bezcenných věcí, důchodkyně totiž patrně sbírala předměty jakéhokoliv druhu," poznamenal Ležatka s tím, že v případě nakládání s majetkem se vždy posuzuje, zda jej ke své činnosti nepotřebuje nějaká státní instituce, většinou muzea, galerie nebo dětské domovy.

Pokud ne, připravuje se jeho prodej ve formě výběrového řízení. Podle Ležatky bude v tomto případě většina vybavení zlikvidována, samotný byt pak zůstane majiteli, jelikož zemřelá si byt pronajímala.

CO BUDE S PENĚZI?

Peníze po seniorce jsou nyní uloženy v úschovně na účtu litoměřického okresního soudu. Tam zůstanou až do úplného ukončení dědického řízení.



„Po skončení dědického řízení poputuje částka s největší pravděpodobností do státního rozpočtu. Stane se tak zdrojem financování výdajů státu, jako jsou například platy učitelů či policistů," říká mluvčí ÚZSVM.

Jen v loňském roce řešil Úřad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových přes 1600 případů odúmrtí. Hospodaření s majetkem z dědictví je ale podle Radka Ležatky v posledních letech stále náročnější, neboť přibývá případů, kdy je dědictví předlužené nebo se dědici nenajdou, případně ho odmítnou.



„Likvidace předlužených dědictví negeneruje příjem do státní pokladny, je naopak zátěží pro stát. Proto stát nemá z odúmrtí jen příjmy, ale téměř vždy také výdaje," připomněl mluvčí. Kromě dluhů do výše dědictví musí stát například také zaplatit důstojný pohřeb nebo náklady za pobyt v nemocnici.

OdúmrťOdúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.