Téma zpracovávalo celkem osm studentů ateliéru Fotografie z Fakulty umění a designu UJEP pod vedením Lukáše Jasanského. „Hledali jsme něco, co pro Litoměřice není nutně specifické, ale spíš to, co nás zaujme a co člověk jako turista běžně neuvidí,“ popisuje výsledky práce jedna z autorek Alex Fürstů.

Na fotografiích se objevují místa jako vila Pfaffenhof, litoměřický pivovar nebo městské parkány. „Když člověk tvoří na neznámém místě, vznikají věci, které by za normálních okolností nevznikly a které jsou svým způsobem jedinečné,“ dodává Fürstů. Právě zákulisí tvůrčího procesu realizace výstavy přiblížil hudební videoklip Umělecká Rosnička, který se promítal po vernisáži. Fotografie si můžete přijít zdarma prohlédnout každou sobotu nebo neděli od 10 do 17 hodin do 8. července.

Výstava Někdy prší občas ne zároveň slavnostně zahájila další ročník festivalu Léto ve městě, léto ve dvojčeti. Festival probíhá od pátku 11. června až do 30. září v prostorách Gotického dvojčete a jeho součástí budou koncerty, setkání nebo například příměstský tábor umění.

Adéla Valušková