K havárii došlo v půl desáté dopoledne, kamion prorazil zábradlí a spadl z nového mostu nad obcí z výšky zhruba patnácti metrů.

Momentálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou složky Integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku Letecké záchranné služby ČR.

"Dva lidé byli zraněni. Na místě zasahoval vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči asistovali zdravotnické záchranné službě při nakládání zraněných do vrtulníku a sanitky, přečerpávali naftu a hydraulický olej z havarovaného kamionu," uvedl k vážné nehodě Lukáš Marvan, mluvčí hasičů.

Jednou z možných příčin nehody, o kterých se spekuluje, je technická závada na vozidle.

Během vyšetřování nehody a odstraňování následků by měli řidiči počítat s částečným omezením provozu. Práce by měly podle prvních odhadů trvat zhruba do půl druhé hodiny odpoledne.

Připravujeme podrobnosti.