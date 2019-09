U příležitosti svých 85. narozenin navštívil slavný herec Pierre Richard Teplice. Francouz známý hlavně z komedie Velký blondýn s černou botou se včera v Cukrárně Cukrkandl setkal s přáteli a fanoušky a současně tady podepisoval lahve svých vín.

„Pan Richard má vinice v zátoce sv. Martin, kde koupil usedlost v roce 1978. Dneska jsou vinice rozšířené do 20 hektarů,“ připomněl sommelier Martin Vošmera. Hosté teplického setkání degustovali vína čtyř odrůd, a to bílá, růžová i červená. Hercovo vinařství je držitelem několika významných domácích i zahraničních ocenění. Ročně vyprodukuje zhruba 80 tisíc lahví, z nichž desítky tisíc míří právě do Čech. „Pan Richard se zná s majitelem Cukrárny Cukrkandl a říkali jsme si, že by bylo hezké, aby viděl i něco jiného než Prahu a Karlovy Vary, kde byl předtím,“ vysvětlil důvod pozvání Martin Kopecký, spolumajitel firmy, která dováží Richardova vína do Čech.

Herec podle něj není milovníkem bílých vín. „Dá si skleničku, ale raději preferuje červené. Českou republiku má rád, zbožňuje Prahu, ale nejezdí sem kvůli českému vínu, jezdí sem propagovat hlavně své víno,“ sdělil Kopecký. Richardovi se v Teplicích líbily zdejší barevné domy. „Byl také velmi rád, že se dostane mezi normální lidi, kteří nejsou herci nebo herečky,“ doplnil Kopecký.

Vinařství zůstane v rodině

Starost o vinařství nyní převezme hercův potomek Christoph Defays. Synovo rozhodnutí prý Richarda velmi potěšilo. Zprvu se totiž obával, že by po jeho smrti synové vinařství prodali. Richard se tak plánuje z vedení firmy stahovat. „Mám i jiné projekty divadelního rázu,“ řekl v rozhovoru pro ČTK.

Filmovou hvězdu přijel pozdravit také primátor Teplic Hynek Hanza. Herce provedl městem a současně mu daroval několik věcí. „Hlavním darem je kniha o Teplicích, pak produkty z našeho města, vzorky piva z Pivovaru Monopol, vzorky dubského porcelánu či teplická kravata, kterou si pan Richard hned uvázal,“ uvedl primátor.

Jedním z darů bylo také velké mýdlo z mydlárny U Zámku, na kterém je reprodukce slavného plakátu k filmu o velkém blondýnovi. „Pan Richard je ikonou našich otců i babiček, je to hvězda stříbrného plátna. Nepamatuji si, že by k nám do Teplic někdo takový kdy zavítal,“ dodal primátor.

Odpolední veřejnou autogramiádu navštívily asi dvě stovky fanoušků.