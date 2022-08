„My jsme tu soutěž prostě chtěli vyhrát, hlásili jsme se do ní už posedmé, takže jsme tu komisi asi unavili,“ žertuje starosta Šelfendr. Na otázku, co bylo tím bodem zlomu, který přesvědčil komisi k udělení prvního místa, má hned několik odpovědí. „Podle mě je to tím, že tady v Lukavci opravdu držíme tradice a je tady velký společenský život. Navíc v době covidu, kdy se po dva roky soutěž nepořádala, jsme za 22 milionů rekonstruovali zámek, udělali jsme v něm 11 sociálních bytů a obecní úřad. Takže k tomu, co děláme, jsme přidali i tuhle velkou investici, což nás možná v očích komise posunulo výš,“ míní.

Při předávání cen je na první pohled vidět rušný společenský život obce. Místní kroje i uniformy dobrovolných hasičů nelze přehlédnout. Místostarosta Tomáš Průša je členem hned několika spolků. Figuruje mezi dobrovolnými hasiči i fotbalisty. „Hodně věcí děláme brigádně a co si budeme nalhávat, spousta věcí se domluví v hospodě. Jsme tady parta, která pořádá plesy a zkrátka to tady funguje,“ přemýšlí nahlas Průša a dodává, že každý měsíc mají v obci nějakou kulturní akci. To si pochvalují i místní obyvatelé. „Já jsem tu spokojená, nenapadá mě nic, co by mi tu chybělo,“ říká Eva Svobodová, která mířila přes náměstí nakoupit.

Lukavec leží tři kilometry od Lovosic a žije tam 356 obyvatel. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1218. Obec pořádá sportovní ples, máje, masopust a v rámci dobrovolných hasičů dokonce nabalila mládež z okolních obcí. „Máme kolem třiceti dětí a jeden z dalších cílů je pro ně vybudovat zázemí,“ tvrdí hlavní vedoucí hasičské mládeže Hana Zajptová. Téma dobrovolných hasičů zaznívá často, od plánů na vybudování hasičského muzea až po výchovu budoucí hasičské generace.

Nikdo a nic není dokonalé. Za největší negativum života v obci vidí místní svého souseda. „Žijeme v průmyslové zóně a fabriky Preol a Lovochemie jsou tu občas cítit. Sice tvrdí, že je to neškodné, ale stejně je to jedno z mála negativ života v obci. Jenže s tím nic nenaděláme,“ kroutí hlavou Pavlína Průšová.

Lovochemie společně se společností Preol, která je největším zpracovatelem řepkového semene v republice, je od Lukavce vzdálená necelý kilometr. „Občas to tu od nich zavane, cítit je to podobně, jako když se zpracovává zemědělský šrot,“ dodává Průšová. Podobně jako ona to vidí i několik místních. Bezprostřední přítomnost chemického průmyslu vnímají jako jedinou nevýhodu života v Lukavci. Nejlépe prý chemického souseda vystihuje varovná cedule s červenými výstražnými světly na kraji obce: Únik čpavku, použijte objízdnou trasu.