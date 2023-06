Sedm a půl dne byl na útěku poslední makak z devítičlenné tlupy z děčínské zoologické zahrady. Chytit se jej podařilo díky obsluze bistra na Pastýřské stěně.

Zoologické zahradě se podařilo chytit posledního prchajícího makaka. | Video: Zoo Děčín

V pondělí večer zoologická zahrada nainstalovala nedaleko restaurace na Pastýřské stěně odchytovou klec. Jak se nakonec ukázalo, zbytečně. „Měly jsme svačinu a docela nám po ní šel. Tak jsme ji daly do sklípku. A když tam pro ni šel, zabouchly jsme za ním,“ říkají Vendula Marková a Sandra Štráhlová pracující v bistru na Pastýřské stěně. Následoval rychlý telefonát do zoologické zahrady, která je jen pár stovek metrů od bistra.

Chovatelé se nejprve přesvědčili, zda makak ve skladu opravdu je a zda je v pořádku. Mezitím si připravili přepravní bednu a zajistili dveře sítí, kdyby chtěl dál pokračovat ve svém útěku. Zoolog Roman Řehák, který se pro něj do sklípku vydal, jej následně malým okénkem nahnal do bedny. „Je tam!“ zavolal po několika vteřinách ze sklípku Řehák. Osmidenní příběh, který bavil nejen Děčín a chovatelům přidělal nejednu vrásku, tak skončil. „Tady to začalo a tady to taky skončilo. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, bylo to pro nás opravdu náročné. Moc děkuji, že se do toho všichni zapojili vší silou. Díky vám všem, kteří jste volali nebo posílali videa, se nám tady na zámečku podařilo odchytit poslední zvíře,“ řekl po posledním odchytu s úlevou Roman Řehák, který tak dostal dárek k dnešním narozeninám.

