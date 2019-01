Jirkov – Pár zdravic, trojnásobný potlesk v kině, několik bonmotů a jeden poblázněný rajčatový útočník. Tak by se dala shrnout středeční návštěva prezidenta Miloše Zemana v Jirkově.

Chaplinovo rajče Chaplinovo rajče

Největší pozornost médií směřovala k incidentu, kterého si prezident možná ani nevšiml. Když vycházel ze dveří jirkovské radnice, asi dvacet metrů od něj se s rajčetem v ruce a výkřikem „Za republiku!" napřáhl k hodu místní mladý bezdomovec. Netrefil se a o pár vteřin později už mu na zádech klečela ochranka a policista.

O incidentu více ZDE.

„Já mám stuhu, ale vy nemáte prapor!"

Jinak ale návštěva prezidenta Miloše Zemana v Jirkově probíhala poměrně klidně. Na jeho příjezd na náměstí se přišlo podívat na padesát lidí, kinosál byl při debatě obsazený do posledního místečka. Lidé ho tu přivítali hned trojitým potleskem.

Potěšil je výrokem, že si lidí v Ústeckém kraji váží a připomněl, že jeho vláda kdysi na výjezdním zasedání schválila regionu patnáctimiliardovou kompenzaci za průmyslovou zátěž. „Vím, že lidé v Ústeckém kraji to mají těžší, než třeba lidé v Praze. Ti někdy nevědí roupama, co dělat," pobavil přítomné.



Odpovídal pak na dotazy Jirkovanů ohledně sociálních dávek (kdo odmítne práci, měl by podle Zemana pobírat jen existenční minimum), těžebních limitů (je pro jejich zrušení), Islámu (radikální islamisty by deportoval do jejich zemí) či mizení střední třídy obyvatelstva (zavedl by progresivní daň po vzoru severských zemí).



Další salva smíchu pak zazněla na konci, když Miloš Zeman předával starostovi Jirkova Radku Štejnarovi prezidentskou stuhu. Ta se obvykle připíná na obecní prapor. „Drobný problém v Jirkově je v tom, že já mám stuhu. Ale vy nemáte prapor," smál se prezident rozverně do publika. Dodal pak ale, že ani v jiných obcích, které navštívil, ho neměli. Starosta Štejnar pak prozradil, že pořízení praporu už se chystá.

Oběd na Červeném Hrádku

Po debatě se celá prezidentská kolona přesunula na Červený Hrádek, kde Miloše Zemana přivítala hlavní průvodkyně v kostýmu hraběnky Buquoyové, jejímuž rodu zámek kdysi patřil. První muž České republiky tu poobědval a absolvoval tiskovou konferenci s novináři, která byla tečkou za jeho třídenní návštěvou Ústeckého kraje.

Štejnar: Prezident chápe, že kraj má specifické problémy Překvapilo ho, jak podrobně informovaný Miloš Zeman je a potěšilo, že si uvědomuje specifické problémy Ústeckého kraje. Starosta Jirkova Radek Štejnar to prozradil po návštěvě prezidenta v krátkém rozhovoru pro Chomutovský deník.



Jak probíhala návštěva prezidenta z vašeho pohledu?

Z mého pohledu úspěšně. Nikde nebyl žádný zádrhel. Až na ten malý incident na náměstí, ale šlo o výstřelek jednoho člověka. To jsou věci, na které je i prezident zvyklý.



A jak na vás Miloš Zeman působil?

Musím ocenit, že i při neformálním rozhovoru projevil Miloš Zeman obrovský přehled o zákonech, které chce třeba vláda předkládat do sněmovny. A potěšilo mě, že si je vědomý toho, že Ústecký kraj má specifické problémy (prezident jmenoval nezaměstnanost, problémy s nepřizpůsobivými a těžební limity – pozn. red.).



Bylo něco, co vás překvapilo?

Názorově ne, v tom je prezident stálý. Možná snad to, jaká armáda lidí se stará o všechno kolem prezidentovy návštěvy. Až se mi zdálo, že se okolo ní dělá těch cavyků moc. Na druhou stranu nejde jen o jednoho konkrétního člověka, ale o institut prezidenta, takže se to dá pochopit. Nebylo nic, co by mě vyloženě šokovalo.

Megapopelník, „vyhrožování životem" a další perličky

PRVNÍ PREZIDENT

Podle zjištění radnice to bylo úplně poprvé, kdy do Jirkova zavítala hlava státu.

KAŽDÁ MINUTA DOBRÁ

Časový harmonogram prezidentské návštěvy byl spočítaný na minuty a všechno mu bylo podřízeno. Například setkání na úřadě se přesunulo ze zasedacího sálu ve druhém patře do přízemní obřadní síně. Jízda výtahem by totiž zabrala o čtyři minuty déle. Stejně tak přesun z budovy úřadu na besedu do kina – přestože je to pouhých osmdesát kroků, delegace jela automobily.

VYHROŽOVÁNÍ ŽIVOTEM

Lidé na debatě v kině se i bavili. Salva smíchu zazněla například poté, co prezident poopravil jednoho z debatujících. Ten si stěžoval, že mu nepřizpůsobiví vyhrožovali životem (chtěl říci smrtí). „Jestli je vám vyhrožováno životem, jste šťastný člověk," glosoval Miloš Zeman, než muži odpověděl.

MEGAPOPELNÍK

Od města prezident dostal skleněnou mísu na nožičkách z podniku Preciosa (na snímku vpravo), která má v Jirkově pobočku. „To je popelník," usmál se prezident při předávání. „Tedy megapopelník," dodal, když mísu vyndal z krabice.

PREZIDENTSKÉ MENU

Na prohlídku zámku prezident Miloš Zeman příliš času neměl, po příjezdu už byl připravený salonek zámecké restaurace a speciální menu. To vybral hradní protokol ze tří nabídnutých. Nejprve si Miloš Zeman pochutná na kulajdě, což je prý jeho oblíbená polévka. Jako hlavní chod bude servírovaná vepřová kotleta na liškách s pečenou zeleninou na červeném víně a šťouchanými brambory. Jako dezert pak v zámecké kuchyni připravili tvarohové knedlíky se švestkami.

ZEMANOVA LOUTKA

Těsně před svým odjezdem z Červeného Hrádku dostal prezident od zdejších zaměstnanců ještě jeden dar, neplánovaný. Šedesáticentimetrovou pohádkovou loutku Miloše Zemana, dokonce s holí v ruce. Bylo to symbolické, jedna ze stálých expozic na zámku nazvaná Pohádkový svět jsou totiž právě loutky známých pohádkových postav. Jejich autorkou, stejně jako v případě daru pro prezidenta, je Miluše Hájková. Více o zajímavém daru včetně reakce prezidenta najdete v pátečním vydání Chomutovského deníku.