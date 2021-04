Koncem února v Kadani na přechodu pro chodce srazil řidič chlapce takovým způsobem, že jeho tělo bylo vymrštěno z vozovky a dopadlo na protější chodník. Hoch utrpěl silné pohmožděniny, zlomeninu nohy a byl v šoku.

Jakub Kuzma mu poskytl první pomoc. „Musel jsem sledovat, co se kolem mě děje, neboť v autě jsem měl tříletou dceru. Rychle jsem k chlapci přiběhl, zkontroloval jeho stav a až do příjezdu záchranky jsem s ním komunikoval,“ popsal dramatické okamžiky.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata mu za jeho čin v pondělí 12. dubna předal ocenění Laudi Memorabilis a plaketu Za záchranu lidského života.

Stejně tak jako majoru Renému Krátkému ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Ten když projížděl s nadrotmistryní Hanou Kožušníkovou z 26. pluku velení, řízení a průzkumu kolem Domova pro osoby se zdravotním postižením v Jáchymově, si všiml hořícího vozidla.



„Okamžitě jsem zastavil. Uviděl jsem dvě do sebe vklíněná vozidla, z jednoho z nich šlehaly plameny. Hanka rychle běžela do nejbližší budovy a sehnala hasicí přístroj. Do několika minut se mi podařilo požár uhasit,“ popsal major Krátký.

Když přijela Policie ČR a hasičská jednotka, vozidlo už nehořelo. „René s Hankou jsou životními partnery, dokážou se na sebe spolehnout jak v pracovním, tak v osobním životě. Svoji souhru prokázali v i této nebezpečné situaci, kdy šlo o život,“ připomněla Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR.



Stejné ocenění obdržel loni četař Antonín Vrána ze žateckého praporu, který zachránil v obchodním centru v zóně v Otvicích u Chomutova život seniorovi, který tam zkolaboval. Podobně jako příslušníci minometné baterie 41. mechanizovaného praporu ze Žatce desátníci Lukáš Humlíček a Radek Klečatský, jež pomáhali při vážné dopravní nehodě převráceného kamionu, která se stala loni v srpnu u obce Žďár u Jesenice na silnici Žatec – Plzeň.