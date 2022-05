Všem to "sepnulo" až po páteční reportáži, kde zněla slova o rozřezání těla a jeho pálení. CNN Prima News ukázala divákům policejní rekonstrukci, ve které figurovala spoutaná žena. Televizní stanici pak potvrdil vraždu seniora policejní mluvčí. Na soudu zase prozradili, že se žena k činu přiznala a momentálně ji stíhají na svobodě.

Podle místních je jí nějakých 75 let, ve vesnici se narodila, odešla odsud asi v patnácti. V domě pak dál žili její rodiče, ona sem jako na chalupu začala jezdit po jejich smrti, až poměrně nedávno, jinak bydlí na českolipském sídlišti. Měla několik let už několikátého muže, asi stejně starého. „Normálně se s námi bavil, nabízel nám letňáky ze zahrádky, dal si pivko. Byl udělaný, vysoký, v pohodě,“ popisují místní.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Podle některých z nich byla "horší" spíš ona. Jiné svědectví z obce ale říká, že muž úplně bezproblémový nebyl. Sousedce měl bez důvodu dát ránu do hrudníku. „Říkám, co mě mlátíte?“ popsala Deníku. „A on mi dal druhou do břicha. Pro nic za nic,“ zakroutila hlavou seniorka.

Známek domácího násilí vůči jeho ženě – tedy něčeho, co by aspoň nějak vysvětlovalo čin, pro který je podezřelá – toho si ale nikdo, s kým Deník mluvil, nevšiml. Ani nejbližší sousedi.

Zahradu už nedosekal

Kromě chalupy měl postarší pár nedaleko rozlehlou zahradu. „On ji chodil v létě sekat křoviňákem. Viděli jsme ho, my tam chodíme na houby. Druhý den už to nedosekal. Přitom to dodělal vždycky do konce,“ popsala místní, která bydlí nedaleko. Na tamním ohništi se možná žena zbavovala rozřezaných částí těla. „Seděli jsme a přišla, že bude pálit bordel, nějaké staré věci po rodičích. Byl to smrad, jako když se pálí peří,“ popsali lidé.

Jedna z místních si vybavila, že policisté se v obci objevili v druhé polovině října, k rekonstrukci mělo dojít až před Vánoci. „Prolézali i potok, nosili laboratorní kufříčky,“ vylíčila žena s tím, že dům byl dlouho zapečetěný. Asi dva měsíce zpátky se jak u něj, tak u zahrady pohybovala realitka. Údajnou vražedkyni ve vsi po propuštění z vazby viděli poměrně nedávno, nejspíš zařizovala poslední věci kolem domu a zahrady, které prodala.

Muž na Českolipsku nepomohl zraněné spolubydlící, ta po několika týdnech zemřela

Čerstvá reportáž místní šokovala, i když se tu o vraždě šuškalo měsíce. Nikdo ale nic jistě nevěděl. „Celá vesnice hlídala zprávy. Pořád nic, až teprve včera,“ zní obcí, která se stále zdráhá věc přijmout. „Nevím, jak to mohla udělat, je to malá babka. Sotva chodí, jako mimino, krůček po krůčku. Muselo jí pěkně šibnout. Přitom to byla normální vzdělaná ženská,“ zauvažovala jedna z místních.

Jak to bylo, by mělo vyplynout na povrch v hlavním líčení, ženě v něm hrozí až 18 let vězení. Kdy ale bude, není zatím jasné.