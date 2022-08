Ve Vysoké Lípě na Děčínsku žije skoro stovka lidí. Jedním z těch, kteří měli nejblíže ke zkáze, byl Jan Volavka. Třináct let zde žije ve staré roubence na kopci u lesa. Oranžové peklo měl na dohled za domem. „Kdyby nám roubenka shořela, byla by to nenahraditelná škoda. Stavba je totiž původní,“ říkal pan Jan spokojeně po návratu domů.

Byla to pro něj úleva, když se s rodinou mohli po pár dnech evakuace projít svým domem. „Zůstalo tu vše přesně tak, jak jsme to ve spěchu opustili,“ poznamenal. Popílek prý všude okolo měli už několik dnů před evakuací. „Počítali jsme s tím, že až se vrátíme, bude to mnohem horší. Pokud se tedy vůbec budeme mít, kam vracet. Naštěstí k tomu nejhoršímu nedošlo. Hasiči pro nás ve Vysoké Lípě udělali neskutečnou službu, za což ji patří dík,“ zmínil.

Šťastná, že o nic nepřišla, je také majitelka místního ranče El Rancho Kamila Tučková, která ve Vysoké Lípě zároveň provozuje penzion. „Koně nechám zatím ještě pár dnů mimo, v náhradním ustájení. Penzion jsem ale schopná otevřít pro turisty prakticky hned,“ sdělila v pondělí 1. srpna dopoledne. Zrovna uklízela, aby vše bylo připravené.

Majitelka evakuované stáje: Sbalila jsem se a šla, horší to ale bylo s koňmi

„Obec je bez jakékoli škody, nic neshořelo, nic se tam nestalo. Lidé se vrátili do svých domovů tak, jak je opustili,“ sdělil novinářům už během neděle po ukončení evakuace starosta Jetřichovic Marek Kny.

Kromě stovky starousedlíků má ve Vysoké Lípě další stovka lidí sezónní chalupy. „Všichni, kteří tam jsou natrvalo hlášení, se již vrátili. Rekreanti se budou vracet během dalších dnů,“ uvedl starosta. Potvrdil, že na majetku ve vsi škoda nevznikla. „Vznikla ale v jiném slova smyslu, protože ubytovací zařízení jsou bez hostů, ačkoliv u nás je vše v pořádku,“ povzdechl si.

Prázdné Jetřichovice. Požár trápí i nezasaženou část Českého Švýcarska

Podle pondělních dopoledních informací ze stránek Národního parku České Švýcarsko zůstává uzavřená silnice do Hřenska. Silnici do Vysoké Lípy otevřeli bezprostředně po ukončení evakuačních opatřeních pro majitele tamních nemovitostí, kteří se vraceli zpět domů. Nyní se tam už dostane prakticky kdokoliv. Mluvčí policie Daniel Vítek v pondělí v poledne upřesnil, že se do Vysoké Lípy přesunulo z Jetřichovic pevné stanoviště policejní hlídky, které je na konci obce za zatáčkou ve směru na Mezní Louku.

Obyvatele Vysoké Lípy hasiči evakuovali v úterý 26. července večer. Kvůli postupu hasebních prací mohli v neděli 31. července hasiči posunout více ke Hřensku takzvanou vnější zónu požáru, což je prostor vymezený pro vedení zásahu a ve kterém je nasazena technika. Ve vnější zóně se omezuje volný pohyb osob a dopravních prostředků. V celé obci Vysoká Lípa žádné výrazné stopy po ohni nejsou. Nedaleko mají hasiči stanoviště, kde čerpají vrtulníky vodu k hašení.