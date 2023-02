Nájmy v městských bytech v poslední době značně podražily. Některé samosprávy k tomu využívají inflační doložku, aby pokryly prudce rostoucí náklady spojené se správou bytů. Jiné využívají zákonné možnosti zvýšení cen nájemného o pětinu během tří posledních let. I přesto jsou na městské byty pořadníky, ve kterých lidé čekají i několik let. Nájemné totiž bývá výrazně nižší, než je na trhu běžné. Je to dané i tím, že města vlastní především byty v pečovatelských domech nebo sociální byty.