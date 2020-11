Známý sedlák Daniel Pitek, který hospodaří pod Milešovkou, už měsíc a půl pátrá po člověku, který mu na začátku října trýznivým způsobem usmrtil kobylku jménem Indie

Sedláku pod Milešovkou Danielu Pitkovi někdo trýznivým způsobem zabil koně, nabízí odměnu za dopadení pachatele. | Foto: archiv D. Pitka

„Kobylka žila u nás na statku 14 let, vozila děti a rozdala spousty radosti. V době, kdy se tento ohavný čin stal, byla na oplocené pastvině. Byla střelená kuší do plíce a měla odřízlé ucho. To zvíře nezemřelo hned po útoku, potvrdil to i přivolaný veterinář,“ sdělil Deníku Pitek s tím, že případem se zabývá i kriminální policie.