Byl zrovna na procházce s přítelkyní a tehdy měsíčním synkem. „Právě náš kluk nás tehdy vytáhnul ven, i když bylo strašné vedro,“ usmívá se Luboš Vosecký. Mladá rodinka vyrazila s kočárkem k lovosické cukrárně Zámeček. Pod přilehlou novou vyhlídkou je molo přívozu do Píšťan. Tři děvčata tam pravděpodobně předtím „blbla“, jedenáctiletá dívka potom skončila v Labi.

Její kamarádky vypadaly ještě mladší, nejspíš neuměly plavat. „Byly ve vodě, držely se mola, natahovaly po ní ruce, ale byla asi pět metrů od břehu. Tam už byla hloubka,“ popisuje Luboš Vosecký. „Já ji nejprve vůbec neviděl, ruce a nohy měla pod vodou, z ní koukala jen její bedra,“ dodal muž, který rychle zahodil mobil a peněženku a „hupsnul“ do vody. Tam dívce otočil hlavu nad hladinu, chytil pod rukama a táhl zpět k molu.

Tam od něj bezvládné tělo převzal další muž. Když zachránce Vosecký vylezl z vody, chtěl dívce změřit tep, ta už ale začala lapat po dechu. Dal ji na bok, z jejích úst vytekla voda a brzy nabyla vědomí. Muž ji uklidňoval, než přijela záchranka a na pozemku za nedalekým školícím centrem přistál i vrtulník. Zvířený prach přitom umazal kočárek s jeho synkem. „Aspoň nás to pak donutilo kočárek vyčistit,“ směje se muž.

„Neudělal jsem toho moc“

Tomu se při záchraně života vyplatilo nedávné školení první pomoci u jeho zaměstnavatele, lovosické firmy Aoyama. Lekci řídil ústecký záchranář Prokop Voleník. Luboš Vosecký by něco takového doporučil všem. „Díky školení jsem tehdy věděl, co dělám,“ je přesvědčen. Necítí ale, že by toho udělal moc. A hlavně si s ním měl na policii jít pro ocenění i další muž, který dívce pomohl, ale skoro hned pak se ztratil.

31letý Lovosičan narozený v Litoměřicích připouští, že pokud by měl někoho zachraňovat příště, tento premiérový zážitek z letošního června se mu bude hodit. „I když bych byl samozřejmě nejradši, aby už nikdy nikdo na světě takovou pomoc nepotřeboval,“ podotýká Vosecký. „Pokud se to ale přece jen stane a já půjdu náhodou kolem, rád pomůžu,“ uzavírá s úsměvem.