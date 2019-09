„Momentálně vyřizujeme akreditaci na službu oddlužení, takže budeme moci u nás sepisovat i návrhy na insolvence,“ řekla Pravdová, která se ve čtvrtek stala vítězkou soutěže Žena regionu za Ústecký kraj. 30. října se zúčastní celorepublikového finále soutěže, které se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR.

Víte, kdo vás do soutěže přihlásil?

Byla to jedna z klientek našeho centra a zároveň i kamarádka v jedné osobě.

Jaké typy klientů vaše centrum navštěvují?

Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, zejména matky s dětmi ve věku od narození do čtyř až pěti let. Naše služby pro ně neustále rozšiřujeme, takže se i cílová skupina posouvá. Chodí k nám samoživitelky, rodiny i senioři.

Jak jste se na pozici vedoucí centra dostala?

V roce 2013 se mi narodil první syn a tehdy jsem objevila Mozaiku. Do Lovosic jsem se přistěhovala z Teplic, a tak jsem se chtěla se seznámit s novými lidmi, zejména ženami, které měly podobně staré děti, a chtěla jsem, aby i můj syn byl v kolektivu a měl ulehčený nástup do školky. Mozaika mě oslovila, nabralo to rychlý spád a já dostala nabídku od předchozí paní ředitelky, abych s ní začala spolupracovat.

Centrum jsem převzala v roce 2015, když jsem byla ještě na rodičovské dovolené s prvním synem. Nejdříve jsem si myslela, že to bude pouze aktivita během rodičovské dovolené. Rozhodla jsem se ale, že centrum pozvednu ještě více, rozšířím jeho služby, a tak jsem se Mozaice začala věnovat opravdu hodně naplno a nyní, kdy mi končí moje druhá rodičovská, je to už moje hlavní zaměstnání.

Jaké služby klientům nabízíte?

Pro úplně malé děti máme nejrůznější kroužky i volnočasové aktivity s odbornými lektorkami jako pohybové, výtvarné nebo vzdělávací činnosti. Oblíbená je naše hernička, kde si děti hrají společně se svými rodiči a která je nyní otevřená dopoledne i odpoledne. Děti, které nás navštěvují, jsou velmi socializované, připravené na školku a mají od útlého věku velkou skupinu přátel i aktivit. Nabízíme rovněž celou řadu poraden – laktační, psychomotorickou, psychologickou či sociálně pedagogickou a další. Jsme rovněž součástí mentoringového programu v rámci ČR klubu Minerva 21, což je uskupení, které sjednocuje aktivní lidi a odborníky z různých oborů.

Pořádáme spoustu seminářů na podporu rodičovství, z oblasti výchovy i psychologie, a to s profesionálními kouči a mentory. Od ledna jsme také spustili registrovanou sociální službu, dluhovou poradnu. Pořádáme také nejrůznější komunitní akce ve spolupráci s dalšími organizacemi a městem Lovosice. Věřím, že se do budoucna rozšíříme natolik, že budeme moci poskytnout komplexní služby pro rodiny s dětmi a naše centrum bude nejlepší v republice.

Zmínila jste dluhové poradenství. Je podle vás tohle téma v kraji důležité?

Vznik dluhové poradny byl na základě podnětu komunitního plánování města Lovosice, protože ve městě tato služba chyběla. Nyní je veřejností hodně využívaná a cílová skupina je široká. Problémy s dluhy a finanční potíže mají jak mladí lidé, tak matky samoživitelky i senioři. Momentálně vyřizujeme akreditaci na službu oddlužení, takže budeme moci u nás sepisovat i návrhy na insolvence. Od ledna bychom chtěli tuto novou službu spustit. V Lovosicích nic takového doposud nefunguje.

Už rok u vás funguje také ordinace fyzioterapeutky. K čemu slouží?

Ordinace funguje formou ambulantního provozu, kam se můžete na naši fyzioterapeutku Lenku Tichou obrátit s různými potížemi pohybového aparátu, např. s bolestmi zad nebo kloubů. Specializuje se ponejvíc na oblast pánevního dna, tedy na problémy s inkontinencí či s širokou škálou potíží po porodu. Zaměřujeme se rovněž na děti a jejich zdravý vývoj, zejména na oblast nohou a s nimi spojenou volbu vhodné obuvi a také na vadné držení těla. K dispozici je též tejpování, různé kurzy, workshopy a semináře, včetně akreditovaného kurzu pro odborníky.

Jaká je měsíční návštěvnost Mozaiky?

Kapacita se odvíjí hlavně od velikosti centra, které není nijak veliké. Denně máme kolem 40 až 50 klientů, kteří se prostřídají v herničce, na kroužcích nebo v ordinaci u fyzioterapeutky. Řádově jde ročně celkem o tři tisíce lidí v samotném centru, na akcích, které pořádáme, je návštěvnost ve vyšších číslech.

Jaká služba u vás ještě chybí a je podle vás zásadní?

Připravujeme nový projekt ve spolupráci s Petrou Dolejšovou z Centra sportovní ortopedie a medicíny v Teplicích, který se bude týkat rozvoje potenciálu dětí. Budeme pracovat s dětmi od dvou let včetně jejich rodičů. Zaměříme se na vyhledávání silných stránek dětí a pomocí různých her a metod je budeme rozvíjet. Připravujeme i další projekty s důrazem na ženy, které jim poradí v oblasti kariéry, vzdělávání a rozvoje potenciálu.

Jaké je spektrum vašich klientů?

Z větší části k nám chodí ženy, které jsou na rodičovské dovolené a potřebují smysluplně vyplnit čas s dětmi. Mohou k nám přijít už s malinkým miminkem, kdy se jim věnuje například ergoterapeutka. Matky samoživitelky, ale nejen ty, využívají dalších služeb, jako je kariérní poradna, kdy se vrací do práce po rodičovské a potřebují správně sladit kariéru a rodinu nebo také využívají služeb psychologa při řešení dalších náročných životních situací. K dispozici je jim i dluhová poradna s odbornými pracovníky. Narození dítěte je krásná, avšak někdy náročná změna v životě každého člověka, a tak chceme být rodičům nápomocni ve všech oblastech, aby si věděli rady s různými situacemi, které musí řešit a byli šťastní jak oni, tak jejich děti.

30. října míříte na finále soutěže Žena regionu do Senátu. Těšíte se?

Těším se, že potkám další finalistky, další nové příběhy. Pro mě bylo překvapení, že jsem uspěla v regionálním kole, životy ostatních žen jsou velmi inspirativní a silné. Vítězství pro mě bylo potvrzením toho, že naše práce jde vidět a že má smysl.

Šárka Pravdová (32 let)

Do Lovosic se přistěhovala z Teplic. Od roku 2015 vedoucí rodinného centra Mozaika v Lovosicích. Má dvě děti. Vítězka regionálního kola Žena regionu.