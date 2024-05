Jak vysvětlil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný, nelegální tábořiště a čerstvě založené smetiště objevili během kontrolní, preventivně bezpečnostní akce v okrajové části Klíše, zaměřené na čistotu a právě na lidi bez domova. „Na Ovčím vrchu jsme objevili pět bezdomovců. Množství nepořádku, který po sobě nechali, budou sice opět uklízet alternativně odsouzení hříšníci, ale odhadujeme, že jim to tentokrát bude trvat minimálně tři dny,“ poukázal Novotný.

Podle starosty centrálního městského obvodu Tomáše Kirbse ovšem problém nikam nezmizí, jen se přesune. „Já bych řekl, že je to takový putovní problém. Vy je najdete, vykážete, uklidíme po nich, ale oni se jen přesídlí do nejbližšího roští. Tak se to stále opakuje a opaku, pořád dokola,“ líčil.

O víkendu Chabařovická pouť, Stoletá diskotéka, Čajů Fest i klokani v ZOO

Radnice městského obvodu nedisponuje přesným číslem počtu bezdomovců na svém území. Na druhou stranu, jak Kirbs vysvětlil, si všimli, že se dramaticky proměnila jejich věková struktura. „Dřív to bývali padesátníci, šedesátníci. Zatímco dneska je jim něco mezi 25 až 35 lety věku. Bývají agresivnější, jednání s nimi je mnohem složitější, často se s nimi ani nelze pořádně dohodnout. Do toho alkohol, nebo dokonce drogy, což také příliš ke zlepšení komunikace nepomáhá,“ povzdechl si.

Většina z nich také odmítá pomoc charitativních organizací. Jak vysvětlila před časem vedoucí azylového domu Samaritan Vendula Kryštofová, která s lidmi v krizi a bez domova pracuje, takové prý lze najít všude, nejen u nás, ale i v zahraničí. „Svou cestu si vybrali, mají a budou mít jinak poskládané hodnoty. Zrovna tenhle způsob života má pro ně cenu a smysl. Na ulici se vždycky někdo najde,“ řekla v rozhovoru pro Ústecký deník.

Vědci z Ústí bodují ve vesmírném výzkumu. Na UJEP vznikl i kosmický institut

Prý se do azylového domu nesnaží dostat za každou cenu, ani by to nemělo cenu. „Vnímám naši roli v tom, že když se člověk rozhodne žít na ulici, v rámci našich terénních výjezdů se o něj postaráme. Aby nepůsobil odpudivě, nepřenášel infekční choroby, abychom s ním promluvili o slušném chování vůči ostatním. Náš cíl je nějak je zabezpečit. U každého trvá jinak dlouho, než s ním navážeme důvěru,“ vysvětlovala s tím, že někdo jejich služby využije okamžitě, za jiným dochází půl roku i déle, než se rozhodne vyhledat pomoc. „Nikdy se nedá říct dopředu, jestli ta práce s někým v terénu má, nebo nemá smysl,“ dodala.

Mohlo by vás zajímat: Brná se chlubí vinicí, koupaliště prošlo proměnou. Minigolf je minulostí