Michal Somoš.Zdroj: archiv DAMU„Je známý v kulturních kruzích a přesvědčil celou komisi, že je ten pravý kandidát,“ řekl ČTK náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) s tím, že Somoš nastoupí do čela divadla už letos, aby předání bylo co nejplynulejší.

Sám Somoš se na novou výzvu těší. „Jsem vděčný za šanci podílet se aktivně na kultuře v Ústí. Činoherák má skvělé renomé,“ prozradil na úvod Ústeckému deníku.

Výběrové řízení? Prý těžké, ale zároveň poctivé. „Jen samotné výběrové řízení prověřilo řadu mých schopností. Za příležitost opravdu děkuji,“ pokračoval Somoš, který pochází ze slovenského Trebišova.

Z Prahy, kde vyučuje na DAMU například produkční tvorbu, před časem zvolil přestěhování do Ústí. Novou adresu si pochvaluje. „Bydlím na Klíši a asi jsem vybral správně, je to krásná čtvrť. Navíc mám možnost pracovat přímo ve svém bydlišti, což je takový bonus,“ uvedl dál.

S výběrem je spokojený také odcházející ředitel „činoheráku“ Jiří Antonín Trnka. „S Michalem jsme se zatím sice viděli jen párkrát, ale jsem přesvědčený, že je tou nejlepší možnou volbou. Určitě šlo o mého favorita a jsem rád, že to tak dopadlo,“ řekl Trnka Ústeckému deníku.

Podle Somoše je za Trnkou vidět obrovský kus práce. „Už jsme se po pracovní stránce sešli a mluvili o výměně. Mám dojem, že Jirkovi hodně záleží na tom, aby post ředitele předal do správných rukou, dost mu na reputaci činoheráku záleží. Myslím, že je i pyšný na to, co pro divadlo udělal. Na rovinu říkám, že má být na co pyšný, divadlo je v parádní kondici,“ pochválil Somoš svého předchůdce.

Trnka se rozhodl skončit v pozici ředitele z osobních důvodů a po devíti letech, veřejnost o tom informoval v závěru minulého roku.

„Je mým opravdovým a nepředstíraným lidským i uměleckým přáním, aby se činoheráku do budoucna dařilo co nejlépe a byl dál na vrcholu českého profesionálního divadla. Já jsem jako jeho ředitel již svou práci odvedl a nyní je třeba předat tuto štafetu dál,“ napsal tehdy v prohlášení.

Činoherní studio bude mít také nového uměleckého šéfa, Davida Šiktance vystřídá sedmatřicetiletý režisér Michal Hába.

Divadlo během června funguje i na otevřených scénách, v rámci přehlídky Letní štace představuje své inscenace v atriu ústeckého muzea, na koupaliště v Brné či v areálu hradu Střekov. Letní štaci tradičně zakončí 6. července na zámku Nový Hrad v Jimlíně.

Činoherák má v současnosti jedenáctku kmenových herců v čele s Janem Plouharem či Jiřím Černým, z jiných divadel zde působí řada hostů.