Děti chtějí být ve svých snech veterináři, zdravotními sestrami, popeláři, ale málokdo chce mít firmu na vymáhání pohledávek. Jak společnost vznikla? Ani já jsem takový scénář neplánoval. Mám vystudovanou obchodní akademii, deset let jsem pracoval ve firmě jako zaměstnanec. Nejdříve jako účetní, s čímž byla spojena urgence a řešení pohledávek. Jejich správa mi zůstala i po změně, kdy jsem ve společnosti založil obchodní oddělení pro dopravce. To byla první zkušenost s pohledávkami. Po deseti letech jsem hledal, kde se realizovat dále. S kamarádem jsme viděli díru na trhu a řekli jsme si, že bude fajn ji zaplnit.

Příběhy z divokých devadesátých let plné vyhrožování a násilí ovšem nehledejte. „Základní princip je hledat cesty u člověka, který je dluhy zahnaný do rohu. Je spousta lidí, které jsme nasměrovali k normálnímu životu. A naopak se díky nám ocitají ve vězení podvodníci, kteří parazitují na malé finanční gramotnosti nespočtu lidí,“ říká Martin Molzký v rozhovoru pro Ústecký deník.

V čem tedy tkví váš podnikatelský záměr?

Lidé dluží neustále a dlužit budou. Ale když věřitelé dluh řeší například přes advokáta, tak ten vám nepojede na místo a nebude situaci řešit individuálně, advokátský systém je v tomto případě nastavený trochu jinak. Pohledávky řešíme individuálně. Věnujeme se nejen podkladům, ale i příběhu dlužníka a věřitele. V praxi to znamená, že pokud si věřitel neví rady, kontaktuje nás. My se s dlužníkem spojíme a situaci řešíme.

Společnost Claim system Specializuje se na individuální a komplexní zpracování pohledávek. Snaží se dosáhnout maximální úspěšnosti při mimosoudním vymáhání, její investigativní práce se opírá o koncesi služeb soukromých detektivů. Firmu založili v roce 2012 dva Ústečané - Martin Molzký a Filip Obdržálek.

Laik si pomyslí, že násilím a baseballovou pálkou. To jsou hodně zkreslené představy, že?

Samozřejmě. Člověk musí ctít zákon a žádný peníz mi nestojí za to, abych udělal něco za hranou. Základní princip je hledat cesty u člověka, který je dluhy zahnaný do rohu. Je spousta lidí, které jsme nasměrovali k řešení. Například formou splátek nebo oddlužením, čímž dlužníkovi umožníme vyřešit stresující situaci a vrátit se k normálnímu životu. I díky neziskové organizaci, kterou provozujeme. Snažíme se lidem vštípit alespoň základní finanční gramotnost.

Jak tedy celý proces funguje?

Ozve se nám klient, že mu někdo dluží. Pošle nám podklady, já si vše nastuduji, dlužníka si prolustruji, zjistím o něm co nejvíce informací, insolvence, exekuce. Prvotní kontakt s dlužníkem je většinou telefonický. V drtivé většině jsou lidé komunikativní, chtějí situaci řešit, a pokud jsou opravdu ve velké finanční tísni, v prvních měsících splácí třeba jen několik stokorun. Je to hodně o vyjednávání, komunikaci.

Pokračujte.

Oddlužení je praktický a pragmatický nástroj. Navíc strašně benevolentní, dnes nemusíte splatit ani 30 procent a jste oddlužený. Doba se mění, v 90. letech bylo vše výrazně ve prospěch věřitelů, dnes je tomu naopak, zvýhodněný je dlužník.

Co když je zadlužená osoba nedohledatelná?

V takovém případě nastupuje detektivní práce, jejímž cílem je takového člověka dohledat a vyjednat spolupráci. Jsou samozřejmě případy, kdy to nikam nevede, dlužník vás zahrnuje všemožnými lživými výmluvami, nechce věc řešit. Ve chvíli, kdy vysloveně jedná podvodně, ukážeme na něj. Pár takových podvodníků už je díky nám zavřených. Třeba jeden kluk vytahal ze starší paní podvodem půl milionu korun. Šlo o narkomana, trestně odpovědného člověka už z dřívějších let. Takových případů je dost, u nás zhruba 10 procent.

Když jsme u těch procent, jakou máte úspěšnost?

Pohledávky staré do jednoho roku mají návratnost 70 procent, starší už méně, tam je to zhruba 35 procent. U nefiremních klientů se jedná o nesplacené půjčky či o nezaplacené nájmy. Třeba desetimilionový dluh už řeším pátým rokem, polovina je splacená.

Zmínil jste finanční gramotnost. Jaká je u Čechů?

Bohužel minimální. Lidé mnohdy žijí od výplaty k výplatě, což je obrovský průšvih. Dost dluhů vzniká z jakéhosi emočního návalu, kdy chlap manželce koupí prstýnek nebo dětem kolo, přestože na to nemá peníze. Rodiče často nevedou k zodpovědnosti své děti, protože finanční gramotností sami neoplývají. Přitom není ostuda říct svému dítěti, že to nemůže mít, protože na to nejsou peníze. Zde vidím selhání také ze strany školství, finanční gramotnosti se nevěnuje dostatečná pozornost. Mladí jsou schopní půjčit si na boty, aby byli v partě plácáni po ramenou. To je prostě totální nesmysl, který predikuje budoucí potíže.

Kudy ven z dluhů? Na trhu existuje mnoho dluhových poradenství, které mohou lidé v nesnázích využít. Takové poradenství nabízí v Ústí nad Labem například organizace Člověk v tísni (webové stránky najdete zde), kde se snaží motivovat lidi k aktivnímu řešení obtížné finanční situace. Za největší bezplatnou poradnu v Česku je považována dluhovaporadna.cz, která řeší oddlužení, insolvenci i osobní bankrot.

Do problémů se ale dnes může dostat kdokoliv, že?

Stačí zapomenout zaplatit za popelnice, nezdržujete se na adrese trvalého pobytu, čímž zmeškáte výzvy věřitele i soudu, a už vám na dveře bouchá exekutor. Najednou nemůžete zaplatit za nájem, za energie, jste v pasti. V takovém případě je nutné vytvořit si chráněný účet na základní živobytí. Hlavní je ale komunikovat a chtít situaci řešit, protože kde je vůle, tam je cesta.

Jak tedy dluhům předejít? Postaru si v notýsku vést příjmy a výdaje?

Přesně tak. Ve chvíli, kdy vidím, že nemám a dostávám se do potíží, doporučuji vzít si notýsek, napsat si příjmy a výdaje a dva měsíce to sledovat. Pokud vyjde záporná bilance, člověk zákonitě musí ubrat výdaje, nebo naopak zvýšit příjmy.