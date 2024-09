„Konečně budu jezdit do práce bez zdržení. Jezdím každý den z Lovosic do Ústí a bylo to peklo. Člověk se poslední měsíce musel trmácet přes centrum, aby se vůbec někam dostal, teď to mohu brát postaru pod Větruší. První dojem je dobrý,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku během první pondělní zatěžkávací zkoušky jeden z řidičů.

„Cílem rozsáhlých oprav bylo zlepšení přehlednosti okružní křižovatky a tedy zvýšení její bezpečnosti, zároveň se tím také zvýšila kapacita vjezdu z ulice Přístavní a v opačném směru kapacita výjezdu z okružní křižovatky,“ vysvětlila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Došlo například k úpravě přednosti v jízdě.

Podle dopravního experta Jana Pechouta jsou obě křižovatky vyřešeny dobře, stav po úpravě si prý chválí i řada řidičů. „Osobně jsem tam ještě nejel, ale co tak slýchávám, první zkušenosti jsou pozitivní. Došlo ke zkapacitnění hlavně při příjezdu od Benešova mostu, možná jen u kruhového objezdu potrvá, než se řidiči naučí opatrně přejíždět z levého pruhu. Celkově jsou obě křižovatky pro nováčka možná trochu složité, musí sledovat značky, ale zásadní problém nemají,“ přidal svůj postřeh Jan Pechout.

V současnosti čeká řidiče podél Labe dvouměsíční návrat k běžnému provozu, který v listopadu přeruší úplné uzavření Benešova mostu v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Oprava prostředního ústeckého mostu ochromí dopravu v krajské metropoli na dva roky a právě provoz pod Větruší bude po celou dobu oprav ještě více vytížený. Město Ústí nad Labem zároveň do uzavření „benešáku“ potřebuje stihnout rekonstrukci zhruba dvoukilometrového úseku Výstupní ulice vedoucí z Krásného Března do Dobětic, i tato silnice bude jednou z hlavních spojek hlavně pro Střekovany.

