Dostavba domu nabízející kancelářské a obchodní prostory na místě parkoviště naproti OC Forum a restauraci s minipivovarem Na Rychtě měla být dokončena v druhé polovině minulého roku. Multifunkční dvoupatrový prosklený objekt v plánech navazoval na obchodní dům Sever, investorem stavby měla být pražská firma Amadeus Real, která už stála za renovací právě sousedního OD Sever z roku 2003.

Ústečanům se plán na moderní kolos líbil, dostal zelenou i na magistrátu, a to navzdory faktu, že by z centra zmizelo parkoviště, s podzemním „parkingem“ projekt z technických důvodů nepočítal. Před třemi lety investor čekal na stavební povolení a již jednal s řadou partnerů, kteří by nové prostory mohli využívat, konkrétně šlo třeba o společnost Knihy Dobrovský, mimochodem ta stála zatím za nezrealizovaným projektem Rezidence Hrnčířská.

Podle nejaktuálnějších informací je Sever II projektem, s nímž lze v budoucnu stále počítat. Ústeckému deníku to v pondělí potvrdil mediální zástupce této české developerské skupiny Karel Samec. „Ústecký projekt aktuálně prochází fázemi stavebního řízení, což je obecně v Česku časově náročná etapa, kterou nejde z procesních důvodů prostě urychlit,“ uvedl Samec zatím bez bližších podrobností.