„Není mi jasné, jak magistrát může chtít platit poplatky za někoho, kdo zde prokazatelně nežije a nemá zde ani žádné doklady. Syn už třiadvacátý rok žije v Americe, odstěhoval se tam s matkou v roce 2002,“ postěžoval si reportérovi Ústeckého deníku Radek Kaulfuss s tím, že poplatky se týkají let 2016 a 2017 a celková částka činí 3 500 korun. „Pro mě je to částka obrovská. Jsem v invalidním důchodu, který činí 13 713 korun měsíčně,“ pokračoval.

Celý příběh sahá až do konce 90. let, kdy si Ústečan Radek Kaulfuss vzal dnes bývalou manželku, která již byla těhotná. „Automaticky jsem se tak stal otcem. V roce 2002 se ale žena rozhodla vrátit k bývalému příteli a odjela za ním do USA i se synem. Rozvedli nás na první stání, žena tu už na rozvod ani nebyla,“ vysvětlil.

Poplatek za komunální odpad - musí ho platit všichni, kdo jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území města Ústí nad Labem a vlastníci nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Výše poplatku je 720 Kč ročně, pro osoby nad 65 let 360 Kč. Děti do 18 let jsou od poplatku osvobozené. Poplatek je možné zaplatit jednorázově v plné výši do 30. 4. 2024, případně lze platbu uhradit ve dvou rovných částkách, první do 30. 4. 2024, druhá do 31. 10. 2024.

Ze strany matky ovšem nedošlo ke zrušení trvalého pobytu syna, čímž vznikl celý problém. Když muž začal situaci řešit a chtěl trvalý pobyt dnes již zletilého syna zrušit, narazil. O synovi navíc nemá žádné informace.

„Obrátil jsem se na linku ministerstva vnitra, doporučili mi, abych zašel na ústeckou evidenci obyvatel a požádal je o vystavení potvrzení o tom, že synovi zde nebyly vydány žádné doklady. Na evidenci obyvatel mě odkázali tam, kde se vydávají občanské průkazy, že nemají možnost takové potvrzení vystavit,“ vyprávěl dál.

Muž tedy zašel se současnou manželkou na oddělení občanských průkazů. I zde byl odmítnut, syn si prý trvalý pobyt musí zrušit sám. „Moje žena se úřednice zeptala, co když je syn třeba už mrtvý, tak stejně budete chtít poplatky za popelnice? Bylo jí odpovězeno, že dokud není zrušen trvalý pobyt, musí platit,“ pozastavil se Radek Kaulfuss nad zvláštním přístupem.

„Abych dal vše do pořádku, snažil jsem se bývalou manželku i syna najít, ale ani přes všemožné sociální sítě se mi to nepodařilo. Nemám o nich žádné informace, třeba syn už opravdu ani nežije. Je to postavené na hlavu,“ nechápal.

Kolaps péče v Masarykově nemocnici? Nehrozí, tvrdí vedení Krajské zdravotní

Ústecký deník oslovil právní oddělení města Ústí nad Labem, které prostřednictvím mluvčí Romany Macové redakci poskytlo vyjádření. „Trvalý pobyt byl v tomto případě jediným kritériem vzniku poplatkové povinnosti a toto kritérium je nastaveno zákonem a v daném případě bylo splněno. Inkasní oddělení tedy postupovalo dle zákona a vyměřilo poplatek zákonnému zástupci, v tomto případě otci nezletilého,“ objasnil v úvodu zprávy magistrát s doplněním, že osvobození od poplatku nebylo možné na uvedenou situaci aplikovat.

Radek Kaulfuss měl možnost odvolání, ale této možnosti nevyužil. Další variantou je žádost o prominutí. „Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek. Každá žádost je posuzována individuálně s ohledem na konkrétní případ, ani této možnosti ale dotyčný zatím nevyužil,“ vysvětlila mluvčí Romana Macová.

I letos jezdí až do září po Ústí cyklobus z Labské stezky. Víme kdy, a kudy

Tuto možnost padesátiletý muž po předání informací redaktorem Deníku v blízké době využije. „Já se odpovědnosti za svého nevlastního syna nezříkám, jen mi to celé přijde mimo zdravý rozum. Úřady si mě předávaly jako horký brambor. Syn tu nikdy neměl občanku, studijní průkaz, nic, nežije tu přes dvacet let, přesto musí platit. Vždyť je to úplně hloupé,“ uzavřel Ústečan.

V současnosti činí poplatek za komunální odpad 720 korun ročně, ale lze ho zaplatit na dvakrát, v termínech stanovených vyhláškou města. Platit ho musí všichni, kdo jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území města Ústí nad Labem. Existují však výjimky, mezi něž patří i zmiňovaný případ. Poplatek město znovuzavedlo od minulého roku po pěti letech, kdy jej nevyžadovalo.

Mohlo by vás zajímat: Palačinkový úkaz na ústeckém venkově táhne. Odšpuntoval ho covid a cedule v lese