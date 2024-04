„Bylo to z nového radaru u polikliniky a vidím v tom celkem velkou sviňárnu. Je to od magistrátu taková podpásovka,“ řekl Ústeckému deníku Petr Barták, který bydlí ve Všebořicích. Masarykovou ulicí tak jezdí denně.

Řidičům pokuty rozesílá magistrát a maximální výše je 750 korun. Odbor přestupkových agend za necelé tři měsíce roku 2024 udělil více než 2 400 pokut a vybral více než 650 tisíc korun.

Po prvních pokutách se nové radary v centru Ústí bleskově staly diskutovanou záležitostí. Navíc existují i případy, kdy řidiči obdrželi pokutu za překročení rychlosti o jeden kilometr za hodinu. Jaroslav Podaný z Krásného Března je přesně takovým důkazem.

„Já hlavně nerozumím tomu, proč je radar umístěný na světelné křižovatce, kde nehody v podstatě nejsou. Měl bych pochopení, kdyby takový radar byl třeba u Masarykovy nemocnice, tam by mi to dávalo smysl, auta právě u nemocnice bourají pravidelně, ale tohle je prostě blbost a provokace,“ myslí si Podaný.

Dopravní expert Jan Pechout vidí za pokutami u polikliniky bleskový faktor zrychlení. „Pokud se na semaforu rozsvítí oranžová, řidiči často nezabrzdí, ale naopak přidají na plyn, aby průjezd ještě stihli,“ přidal svůj pohled.

S možným zvýšením tolerance by byl opatrný. „Vím, že se to řidičům nelíbí, ale zrovna na tomhle místě lidé často přebíhají na červenou, aby stihli trolejbus, vyjíždí tam i dost sanitek. To, že se na křižovatce v posledních letech nikdy nestala žádná vážná nehoda, také není argument. Počkali bychom tedy do doby, než by se něco událo?,“ položil si řečnickou otázku Pechout s tím, že lidé si stejně o radaru řeknou mezi sebou.

Kritikou ovšem nešetří další Ústečané, prý chybí lidský přístup. „Neskutečná drzost ze strany města. Pokud někdo na padesátce jede stovkou, zaslouží si být bez papírů, ale je hloupost dávat řidičům pokuty za překročení rychlosti v jednotkách kilometrů. Taková další rána do lidí, kteří tu žijí a jezdí do práce a z práce, aby uživili rodinu. Fraška pokračuje, lidskost už pominula,“ nebral si servítky řidič Miroslav.

Lidé poukazují i na fakt, že ne za každé situace je možné koukat na tachometr a maximální povolenou rychlost striktně hlídat. „O kilometr to uletí každému. Nemůžete věčně čumět na palubku. Ve městě je důležitější koukat kolem sebe, a hlavně před sebe. Ne každé auto má omezovač rychlosti,“ napsal na Facebooku uživatel Oto Brus.

Magistrát chystá další radary

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) prozradil, že rychlostních radarů bude ve městě více. Magistrát o nich nebude veřejnost informovat, neučinil tak ani v případě radarů u polikliniky. Že jde o pokus co nejvíce naplnit městskou pokladnu, primátor odmítl. Jen dodal, že pokud řidiči budou dodržovat předem stanovené předpisy, pokuty dostávat nebudou.

O dalším umístění rychlostního radaru se dle Pechouta dá uvažovat v blízkosti čerpací stanice pod Masarykovou nemocnicí mezi Severní Terasou a Bukovem. „Tam jsou často doslova závody. Pokud bych měl najít ideálnější místo pro rychlostní radar, ukážu právě na Božtěšickou ulici,“ doplnil.

Ústečané zároveň upozornili v posledních dnech na další místo, kde řidiči dostávají pokuty s železnou pravidelností. Jde o rekonstruovanou Výstupní ulici v Krásném Březně. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o páteřní komunikaci propojující Krásné Březno s Doběticemi, jsou práce prováděny za provozu, ovšem neobejdou se bez dopravních omezení.

Úsekem jezdí osobní auta a vozy MHD kyvadlově směrem z Dobětic dolů, v opačném směru je povolen provoz pouze MHD a složkám integrovaného záchranného systému. Pokud si budete chtít zkrátit cestu osobákem do Dobětic, můžete narazit na hlídky policistů a strážníků, které zde rozdávaly pokuty už během první etapy rekonstrukce.

