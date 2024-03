/FOTO/ Výrobní štítek s letopočtem 1893 i s kusem původního zábradlí bude v Muzeu města Ústí nad Labem připomínat historický silniční most ve Velkém Březně. Jehož demolice započala před pár dny. Mohutná ocelová nýtovaná konstrukce nad Homolským potokem po 130 letech dosloužila, nahradí ji nová železobetonová stavba. Nový most bude zprovozněn na začátku příštího roku.

Starý a poškozený most ve Velkém Březně nahradí moderní novostavba, ale památku na něj ve formě štítku a jednoho pole zábradlí uchová ústecké muzeum. | Foto: Se svolením Muzea města Ústí n. L.

„Na zajímavou památku nás upozornil místní příznivec historie, poslal mi na mobil fotku krásné litinové cedulky se jménem výrobce a rokem postavení. Obával se, že by mohla skončit jako celý most ve šrotu,“ popsal vedoucí historického oddělení a kurátor sbírky techniky Martin Krsek z ústeckého muzea.

Do snah o záchranu drobné památky se zapojila také starostka obce Velké Březno Zuzana Mendlová a zprostředkovala kontakt s firmou Insky, která demolici a stavbu provádí. „Do sběru bychom ji nedali, visela by někde v kanceláři naší firmy, ale samozřejmě muzeum má přednost,“ řekl muzejníkům stavbyvedoucí Lukáš Plechatý.

Na přání historiků pracovníci stavební firmy ceduli demontovali i s jedním polem nýtovaného zábradlí. Štítek informuje, že dodavatelem mostu byla firma „Prager BrückenbauAnstalt“ tedy Pražský ústav mostních staveb. „Už příští rok tento přírůstek budou moci vidět návštěvníci. Stane se součástí připravované velké výstavy o ústeckých mostech,“ poznamenal kurátor Krsek.

Prozatím našel exponát místo ve skladu objemných technických památek v bývalé trafostanici Spolchemie na Klíši. Historická nýtovaná konstrukce nesla už místy známky pokročilé koroze, zejména nosníky pod vozovkou byly silně zrezivělé. Ovšem vzhled většiny částí nad vozovkou rozhodně nenapovídal, že by most za sebou měl více než 130 let užívání.

„Za svou historii zažil turbulentní proměny okolního světa. Jeho stavbě jistě přihlížel i legendární ,pivní dědek´ z etikety piva Březňák Viktor Cibich, který jako železničář pracoval na zdejším nádraží roku 1891,“ dodal ředitel muzea Václav Houfek.

